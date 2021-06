Nayarit vuelve a semáforo amarillo por alza de contagios

El gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, informó que la entidad regresará a semáforo epidemiológico amarillo el próximo 5 de julio, debido a la alza de contagios de COVID-19.

Detalló que hubo un relajamiento en las medidas sanitarias, lo que permitió un aumento de casos activos y hospitalizaciones; agregó que, de tener un solo contagio en 24 horas, se pasó a tener 30.

En estos días que hemos estado en semáforo verde, me incluyo, soltamos el cuerpo; llegamos a tener un contagio, en el reporte que me pasaron ayer ya tuvimos 30. El reporte que me pasaron antier ya tuvimos 20, vamos creciendo