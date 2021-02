Nayeli Salvatori asegura que el ataque que sufrió el viernes tiene tintes electorales

La diputada del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori aseguró que el ataque que sufrió este viernes en el municipio de Cholula, Puebla, tiene tintes electorales, ya que es la misma dinámica de politizar y burlarse, luego de que se viralizara en redes sociales.

“Y ya soy tendencia, me llaman Lady Montajes ahora si comienzo a pensar que este ataque si fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar y burlarse. Les da mucha risa que me arrojaran tierra y harina. Pero así como hay estos seres hay quienes si me aprecian”, destacó en sus redes.

Y ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes ahora si comienzo a pensar que este ataque si fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar y burlarse.

Les da mucha risa q me arrojaran tierra y harina.

Pero así como hay estos seres hay quienes si me aprecian. pic.twitter.com/ThAt7ndHWT — Nay Salvatori (@Naysalvatori) February 27, 2021

Nayeli Salvatori realizó una transmisión en vivo en la entidad, luego de que fuera llamada para una entrega de apoyos, sin embargo, un automóvil se acercó y el individuo que venía conduciendo le arrojó una cubeta con presunta harina y tierra, acto después, otra mujer descendió de la unidad e hizo lo mismo.

Y @NaySalvatori Diputada Federal es agredida en las inmediaciones de la pirámide de #Cholula un par de personas le aventaron harina y tierra mientras realizaba una transmisión.



Condenamos totalmente la violencia de la que fue objeto #NaySalvatori no hay justificación. pic.twitter.com/gLK3PDCzW2 — Victor Cabrera (@victorcabreramx) February 27, 2021

Luego del ataque, la diputada Nayeli Salvatori aseguró que el suceso fue planeado ya que se le hizo raro que la hayan citado en esa parte de la localidad donde está solo. “Esto fue una coartada. No se vale que hagan este tipo de cosas, esto fue planeado porque nos citaron acá y se me hizo raro”, dijo.

Nayeli Salvatori describió el hecho en un video que fue difundido en redes sociales, donde se percibe el momento del ataque y los daños que le hicieron, pues se distingue harina en su cara, lo que motivara en que rompiera el llanto.

Salvatori también aclaró que ya está construyendo la denuncia del suceso al cual ha catalogado como violencia política de género.