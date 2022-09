"No me doblo, ni me vendo": García Cabeza de Vaca emite mensaje de despedida; niega persecución contra Américo Villareal

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, emitió un mensaje previo a concluir su administración, en el cual aseguró que no se vende ni se doblega. Asimismo, negó que haya una persecución política en contra de Américo Villareal.

En una grabación de casi siete minutos, el mandatario estatal agradeció a los tamaulipecos por haberle brindado la confianza para el cargo que ocupó; aseveró que a los gobernantes se les debe evaluar no con base en lo que dicen que harán, sino con base en resultados, "y eso es lo que hemos dado".

García Cabeza de Vaca resaltó que dejó un estado "con rumbo y dirección", pues destacó que se le reconoce por lo que representa para el país. En ese sentido, acentuó los avances en materia económica, de seguridad, generación de empleos, inversión extranjera, entre otros.

Mensaje a las y los tamaulipecos a unos días de concluir mi mandato constitucional como Gobernador del Estado. pic.twitter.com/5T41Juj5uc — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) September 28, 2022

Por otra parte, reprobó "las mentiras difundidas" por el gobernador electo, Américo Villareal, y negó que haya una persecución política en contra de él.

Ha querido confundir a la ciudadanía haciendo creer que hay una persecución política en su contra. Eso es una mentira Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Añadió: "persecución política la que hicieron contra mí. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha sido muy clara al decir que no existe nada en su contra".

El gobernador aseguró que se ha dejado "muy en alto" a Tamaulipas, debido a que se resaltó la grandeza y se recuperó el orgullo de ser tamaulipecos.

"Mirándolos de frente, hoy les reitero: así inicié y así termino mi gobierno. Ni me dobló, ni me vendo. Jamás me he doblegado ante nada y ante nadie, sólo ante Dios. Jamás puse en riesgo a nuestro estado, tampoco a nuestra democracia", finalizó.

MAEP