Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de México (Edomex) informó que se detuvo a una pareja acusada por el delito de fraude en perjuicio de un adulto mayor, quien tras ver desaparecer su dinero, se suicidó.

El fraude aparentemente cometido por una empleada de Banco Azteca y su pareja fue de un moto de 1 millón, 10 mil pesos. Y este contribuyó a que un adulto mayor se suicidara al no tener dinero para subsistir.

Al respecto la Fiscalía del Estado de México, indicó que en un mensaje escrito por el adulto mayor, hoy fallecido, se señalaba que había decidido suicidarse a causa de que había sido víctima de un fraude de más más de 1 mdp, perpetuado por empleados de Banco Azteca.

“Para las autoridades, con todo respeto, doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal de Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro. No tengo ni para comer, ni para doctor, ni para medicina, ni para las necesidades más básicas y en 8 meses no he podido llegar a un juez", indicó el adulto mayor, en su texto.