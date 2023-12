¿Qué está pasando en Nuevo León con Samuel García y Luis Enrique Orozco? | Sigue la cobertura aquí

La intención de Samuel García de dejar como encargado de despacho al actual secretario de gobierno, Javier Navarro, para participar en la contienda por la Presidencia de la República en 2024, originó una serie de eventos en la entidad en los que incluso han tenido que intervenir los tribunales.

Sábado 02 de diciembre

16:30 hrs 'Corte debe mantenerse ajena a decisiones con sesgo político', señala Mario Delgado por tema de Nuevo León

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, consideró que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) debe mantenerse ajena a decisiones con sesgo político.

“Creo que el Congreso de Nuevo León debió de haber considerado una propuesta que viniera del partido que ganó las elecciones y, a mí en lo particular, no me gustó intervención de la Corte en último momento, me parece que la Corte debe mantenerse ajena de aquellas decisiones que tengan un sesgo político”, indicó en entrevista durante su visita al Edomex.

La declaración de Delgado Carrillo llega después de que el emecista ,García Sepúlveda, anunciara que no participará en el elección por la Presidencia de México de 2024.

15:30 hrs. ‘El PRIAN tembló’: Mariana Rodríguez reacciona a fin de candidatura de Samuel García

La titular de Amar a Nuevo León Mariana Rodríguez reaccionó en redes sociales al cese de la candidatura presidencial de Samuel García, decisión que celebró y apoyó, pues, dijo, con el tiempo que estuvo el emecista en precampaña “el PRIAN tembló”.

A través de publicaciones en su perfil de Instagram, Rodríguez Cantú publicó fragmentos de conversaciones en donde expresaba su sentir por la renuncia a la precandidatura de García Sepúlveda.

En una de ellas, dijo que “seguimos y seguiremos. Esto no nos detiene”. También, señaló que “la vida está llena de injusticias, pero nadie nos va a detener para seguir construyendo un mejor Nuevo León y un mejor México”.

Por otro lado, en uno de los fragmentos de conversaciones, Mariana Rodríguez dijo que la oposición “tembló” durante la precandidatura de Samuel García, pues a lo largo de los nueve días que duró, había logrado aventajar a Xóchitl Gálvez, precandidata por la coalición Fuerza y Corazón por México.

“Nuestras ganas eran enormes, el PRIAN tembló con estos nueve días de precampaña en donde los mandamos a un claro tercer lugar con una candidata que, me duele decirlo, pero no es más que alguien que va a seguir órdenes de Alito y Marko Cortés”, escribió la también influencer.

Finalmente, se pronunció sobre la decisión de Samuel García de volver a asumir la gubernatura de Nuevo León, y dijo que, con ésta, se cumplió una promesa de su esposo.

“Fue algo que Samuel siempre dijo y prometió: si no se quedaba alguien de él cargo de la gubernatura, no había ambición ni sueño que lo hiciera dejar el gobierno en manos del PRIAN que tanto daño le ha hecho a nuestro estado y nuestro país”, se lee en una de las capturas de pantalla.

12: 40 hrs. Samuel García confirma que declina buscar la Presidencia en 2024

Samuel García anunció este sábado su retiro de la contienda por la presidencia de México para mantenerse frente del Gobierno de Nuevo León, con lo que las elecciones del próximo año se definirá entre dos mujeres, Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México y Claudia Sheinbaum de Morena.

La decisión del emecista llegó después de que el Tribunal Superior de Justicia del estado estableció que su salida del Ejecutivo estatal quedaba suspendida hasta que tomara posesión el gobernador interino.

La SCJN ordenó que Luis Enrique Orozco tome el cargo como gobernador interino de Nuevo León Foto: Archivo Cuartoscuro

12:00 hrs. Congreso de Nuevo León notifica que licencia de Samuel García sigue vigente

El presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, informó que la licencia a Samuel García para separarse del cargo de gobernador del estado sigue vigente.

En un mensaje a medios, informó que la suspensión otorgada por el Tribunal Superior de Justicia para dejar sin efectos la licencia de Samuel García quedó sin efecto toda vez que asumió el cargo Luis Enrique Orozco.

Asimismo, señaló que el Poder Legislativo del estado fue notificado de un sobreseimiento de una suspensión para que no se retirara del cargo.

"El Poder Ejecutivo ya fue notificado de este sobreseimiento, lo cual ratifica la licencia que las diputadas y diputados le concedimos a Samuel Alejandro García Sepúlveda para separarse del cargo, del 2 de diciembre del presente año al 2 de junio de 2024", indicó Guerra.

Por lo tanto, no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, por lo cual, si García Sepúlveda buscara reincorporarse a sus labores como gobernador, lo hará “bajo su responsabilidad constitucional y electoral”.

"Si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral. […] Reitero, no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, ésta sigue vigente", enfatizó el presidente del Congreso.

11:56 hrs. Poder Judicial de Nuevo León denuncia intimidaciones

En el marco de la disputa por la titularidad del Poder Ejecutivo de Nuevo León, el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León denunció actos de intimidación contra el magistrado Alberto Ortega Peza y el Secretario General de acuerdos, Miguel Ángel Servando Pruneda González.

Autoridades judiciales indicaron que a pesar de que las amenazas no pueden afectar la acción de los jueces, es crucial informar sobre las intimidaciones que aluden a sanciones administrativas por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León.

Poder Judicial de Nuevo León denuncia intimidaciones Foto: Especial

El Poder Judicial ha hecho un llamamiento al Gobernador interino Luis Enrique Orozco para tomar medidas y asegurar que los órganos administrativos no se utilicen como instrumentos de control político o de obstrucción a la justicia. El magistrado Ortega Peza, quien actualmente cubre la ausencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Arturo Salinas Garza, fue quien emitió una suspensión condicionando la licencia del Gobernador Samuel García. Esa suspensión quedó técnicamente sin efectos tras la asunción de Luis Enrique Orozco Suárez como Gobernador interino por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que buscaba evitar la indefinición en el Poder Ejecutivo del estado para garantizar su gobernabilidad.

