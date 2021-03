Pescadores de Marquelia, Guerrero, bloquean la Acapulco-Pinotepa; piden apoyos del plan Bienpesca

Pescadores del municipio de Marquelia, en Guerrero, tomaron por tercera ocasión la carretera Acapulco-Pinotepa, ya que acusaron que el Gobierno federal incumplió con los acuerdos del Programa Bienpesca y no han recibido un subsidio.

El bloqueo de la carretera Acapulco-Pinotepa impactó al tránsito de la región, pues en estas fechas de Semana Santa se incrementa el número de visitantes que acuden a las zonas turísticas, como playas y sitios de atracción o descanso.

De acuerdo con medios locales, el presidente municipal de Marquelia, Javier Adame Montalván, se presentó en el lugar y trató de localizar a personal de Conapesca y Bienpesca, para que se solucione el problema y se permita el paso al tránsito vehicular, pues afirmó que con este movimiento suman tres bloqueos.

Ayer, se dio a conocer que los pescadores se reunieron con representantes del enlace del Programa Bienpesca, en Marquelia, quienes les informó que el proceso del trámite de la tarjeta sigue en curso.

Por lo anterior, los pescadores decidieron cerrar el paso de la carretera Acapulco-Pinotepa, pues molestos consignaron que el representante no solucionó su demanda.

“Sólo nos viene a dar atole con el dedo, así nos traen, el acuerdo fue que hoy lunes nos iban a traer las tarjetas ya listas para cobrar, y no es verdad. El enlace del Programa Bienpesca quedó que hoy vendría y no cumplió, lo está mandando a usted, esto no es un juego, vamos a tener que bloquear hasta que nos hagan caso, pero ahora el movimiento será más estricto, porque sólo nos vienen a dar atole con el dedo”, señalaron.

La tarde de ayer, los pescadores colocaron una manta en la carretera Acapulco-Pinotepa, en la que exigieron una respuesta de los subsidios por parte del Gobierno federal.

“Exigimos respuesta por parte del Gobierno Federal; ya no más promesas, desde este lugar hacemos un llamado al maestro Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo. También hacemos un llamado al director general de Planeación, Programación y Evaluación, a Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura. Exigimos una solución concreta basta de engaños”, sentenciaron.

Además, los pescadores advirtieron que la carretera Acapulco-Pinotepa permanecerá cerrada toda la noche de este martes y únicamente permitirán el paso a personas enfermas.

“Sólo vamos a dejar pasar a enfermos, de ahí en fuera nadie pasa, sea quién sea, nadie pasa”, indicaron.

En redes sociales, usuarios varados compartieron momentos del tráfico que se registraba en la zona.

@NTelevisa_com Bloqueo sobre Carretera Federal Acapulco-Pinotepa Nacional a la altura del Puente 1 y Puente 2 de Marquelia, en la Costa Chica de Guerrero, son pescadores que dicen el Gobierno no les ha entregado apoyos, urge presencia de autoridades. pic.twitter.com/OdFHrtJPzh — SERGIO ESPINOZA (@sergioeom) March 30, 2021

Carretera federal cerrada desde hace 12 horas, porque el gobierno federal no les ha otorgado subsidio a los pescadores de Marquelia Guerrero. Y ellas a punto de volar... 🥺 pic.twitter.com/pELJu2aT6H — Mijane Jiménez (@JimenezMijane) March 30, 2021

