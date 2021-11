Pipa de Hidro Gas está ligada a explosión en Puebla; FGR abre carpeta de investigación

Una pipa con razón social Hidro Gas fue hallada en el terreno donde era robado el combustible, que ocasionó las tres explosiones en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, Puebla, la madrugada del domingo, informó el director de Pemex Logística, Javier González del Villar.

Durante una conferencia de prensa conjunta con autoridades estatales y municipales, el funcionario dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por la explosión derivada de la toma clandestina, misma que fue clausurada en definitiva este lunes a las 04:53 horas.

Explicó que entre 1:00 y 1:30 horas, mientras cargaban la pipa ilegalmente con gas LP los presuntos huachicoleros perdieron el control de la manguera y decidieron escapar.

Al señalar que Pemex, como parte afectada, se volvió coadyuvante de la autoridad para investigar lo sucedido, González del Villar mostró una fotografía de una pipa con el logo de Hidro Gas, tomada en el kilómetro 585, donde está el predio en el que se ordeñaban un ducto.

Como parte afectada Pemex se vuelve en coadyuvante del MP Federal y pudimos apreciar que en la pipa que se encontraba al interior (del predio) es muy similar a una razón social que se llama Hidrogas y pertenece a esta razón social Javier González del Villar, director de Pemex Logística

Un transformador de energía eléctrica, que se encuentra cerca del ducto, sirvió como ignición y la unidad fue consumida por el fuego como consecuencia de la explosión.

La toma clandestina es similar a las que se detectan en Tepeaca y San Martín Texmelucan, donde los responsables de las pipas se conectan al tubo de Pemex para cargar sus tanques de manera ilegal.

Investigan homicidio doloso por explosión en Puebla

Por lo anterior, solicitó a las autoridades estatales y militares que se encargarán del levantamiento de los escombros resguardar la denominada “zona cero” para que puedan llevarse a cabo las diligencias periciales correspondientes.

El fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal precisó que fue iniciada la investigación por los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas y daño en propiedad ajena por la explosión en Xochimehuacán.

Serán citados, entrevistados, y requeridos por información todos los que tengan que ver con los hechos que estamos investigando, los avances son importantes, 68 personas fueron entrevistadas el día de ayer, y han contribuido con mucho a qué la fiscalía obtenga información muy importante de lo que ha ocurrido en esta materia de robo de hidrocarburos en la zona Gilberto Higuera Bernal, Fiscal General del Estado

Apuntó que también fueron asignados agentes del Ministerio Público, peritos en criminalística, avalúo, construcción y agentes de investigación en la zona siniestrada, además de tener coordinación permanente con la FGR.

Al tratarse de un delito federal, apuntó, la FGR inició la carpeta de investigación correspondiente; por lo que el funcionario estatal aseguró que se trabajará de manera coordinada a fin de no entorpecer las investigaciones del organismo federal.

Hemos mantenido una coordinación permanente con la Fiscalía General de la República para que cada institución realice sus funciones con agilidad como lo merece y lo requiere este caso Gilberto Higuera Bernal, Fiscal General del Estado

Critican consecuencias por accidentes en ductos

Más allá del accidente en Puebla, durante 2021 Pemex no sólo ha tenido pérdidas millonarias, también 53 días de trabajo, debido a los accidentes, también falta de productividad, muertos y heridos, aseveró la diputada federal del PRI, Lorena Piñón Rivera.

“Se debe tomar medidas drásticas, debe haber mano dura, porque esta táctica de ‘abrazos, no balazos’ no dado buenos resultados, ha beneficiado absolutamente a nadie, cada vez vemos más accidentes, cada vez más muertos y eso no ha beneficiado a México”, dijo a La Razón.

“Yo le preguntaba al director de Pemex, el día que fue a la comparecencia, si era cierto que el huachicoleo había parado, pero obviamente lo podemos ver en lo sucedido, ahí pudimos ver que sigue ese problema”, expresó.

Al respecto, la senadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra, expresó que es lamentable la cantidad de vidas humanas que han resultado afectadas por este tipo de casos de huachigas, por lo que expresó su solidaridad con los familiares de la persona que murió en la explosión, así como con las personas que resultaron lesionadas.

Con información de Roberto Cortez y Magali Juárez

RFH