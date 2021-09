"Platícale al Gobernador" llega por cuarta ocasión a la isla de Cozumel

El gobernador Carlos Joaquín atendió de manera personal a la ciudadanía en el Domo de la unidad deportiva Independencia en Cozumel, a través de la audiencia pública “Platícale al gobernador” para atender las necesidades de manera cercana e inmediata.

Para avanzar en la solución de las necesidades de las familias en el estado, se han realizado 35 audiencias en los 11 municipios de Quintana Roo en donde se han registrado 18 mil 423 asuntos; de los cuales más de 12 mil 300 personas ya han sido atendidas por el ejecutivo.

“Hemos atendido a las personas de manera directa, personalmente, además con el trabajo de todo el equipo ofrecemos en muchos casos soluciones inmediatas, en otras seguramente posibilidades de atención y en unas más, desafortunadamente, no hemos podido apoyarles pero hemos sido totalmente atentos a sus comentarios y posibles respuestas”, indicó el gobernador de Quintana Roo.

En el estado se han realizado 35 audiencias en los 11 municipios de Quintana Roo Foto: Especial

Durante la audiencia pública número 35 “Platícale al gobernador”, se atendieron a 103 personas; 78 de ellas mujeres y 25 hombres, dando atención a un total de 135 asuntos relacionados con vivienda, empleo, educación, salud como entrega de sillas de ruedas y aparatos funcionales, obra pública, apoyos y gestión social, así como proyectos emprendedores.

“Estoy muy feliz de hablar con el gobernador, le expliqué que me habían llegado muy altos los costos de algunos servicios en mi casa, pase con 3 dependencias porque él me mando para allá, la verdad estoy sin trabajo desde que empezó la pandemia y al final hasta me inscribí en la bolsa de empleo a ver si algo sale”, señaló la señora Margarita.

Por su parte, Samuel Fuentes indicó: “Me siento muy contento porque mi papá sufre de su columna y hoy ya tenemos su silla de ruedas nueva, la verdad son muy caras y con esta pandemia se complican más las cosas, además nos benefició con una despensa, nos vamos muy contentos de haber hablado con el gobernador".

El gobernador Carlos Joaquín hizo entrega de algunas sillas de ruedas a los habitantes que las necesitaban en Cozumel Foto: Especial

En la audiencia pública se dieron cita los titulares de las distintas dependencias del gobierno estatal: la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado de Quintana Roo (IFEQROO), Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Dirección de Atención Ciudadana (DAC), Instituto de Movilidad (IMOVEQROO), Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA); Despacho del Gobernador (DEG); Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado, así como los representantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), DIF estatal, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la Secretaría de Salud de Quintana Roo.

Asimismo, el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, acompañó al ejecutivo y aprovechó para agradecer el apoyo brindado para mejorar los servicios y la imagen urbana en la Isla de las golondrinas.

"Agradezco al presidente municipal, Pedro Joaquín, la oportunidad de estar aquí, el tema del agua potable es muy importante para la isla, se han hecho inversiones importantes en agua y en drenaje para no solamente lograr mantener lo que hoy se tiene sino prever algún crecimiento de la isla”, señaló Carlos Joaquín.

"Platícale al Gobernador" fue una audiencia que se realizó con todas las medidas sanitarias Foto: Especial

Las audiencias públicas se han llevado a los 11 municipios de Quintana Roo, cinco se realizaron en Chetumal, cuatro en Cancún, cuatro en Cozumel, tres en Isla Mujeres, cuatro en Playa del Carmen, tres en Tulum, dos en Bacalar, tres en José María Morelos, tres en Lázaro Cárdenas, dos en Felipe Carrillo Puerto y dos en Puerto Morelos.

Esta audiencia se realizó con todas las medidas de salud y cumpliendo los protocolos establecidos ante la emergencia por COVID-19.