Lorena Cuéllar: Cambio en Tlaxcala obliga a trabajar con austeridad, ética y honradez

Este sábado se desarrolló un festejo en Tlaxcala, donde representantes nacionales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) felicitaron a Lorena Cuéllar Cisneros por el triunfo electoral de 2021; además, reconocieron el respaldo que brindan las y los tlaxcaltecas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Mario Delgado Carrillo, Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum Pardo fueron algunos de los invitados especiales, donde la gobernadora, Lorena Cuéllar, agradeció el cariño y acompañamiento de la gente, "agradezco el respaldo de todos, me llena de alegría saber que hoy todos juntos estamos haciendo una nueva historia por Tlaxcala”.

Señaló que la lucha y el esfuerzo de años pasados trajo enormes recompensas. "Este cambio que hemos emprendido nos obliga a trabajar con austeridad, ética y honradez”, refirió.

Cuéllar refrendó su compromiso de trabajar por el estado bajo los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, para dejar atrás la política tradicional de privilegios, “es un día para felicitar su esfuerzo, pero también para reconocer que seguiremos trabajando en unidad por la Cuarta Transformación, con la firme convicción de servir a México”.

En su intervención, Mario Delgado Carrillo destacó que Tlaxcala es el segundo estado del país que más apoyó en el proceso de la revocación de mandato, “en el proceso de transformación, ahí estuvo el pueblo tlaxcalteca con una votación histórica de más de 300 mil ciudadanos y ciudadanas”.

Además, felicitó a Lorena Cuéllar por su triunfo para acceder a la gubernatura, “ha dado un ejemplo de buen gobierno, de honestidad, cercanía y acompañamiento al presidente de la República, hoy algo que parecía imposible hace poco más de un año, por tantos cacicazgos que había, el pueblo se levantó y dijo no más, queremos la transformación y ya es una realidad en Tlaxcala”.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, acompañada de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, entre otros morenistas Foto: Especial

Mientras que Adán Augusto López Hernández indicó que Cuéllar Cisneros reconoció el compromiso que la gobernadora tiene con Tlaxcala y con su gente; además, dijo que este Movimiento de Transformación continuará creciendo, de ahí que actualmente 22 estados del país son gobernados por candidatos o gobernadores que salieron del partido.

A su vez, Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que Tlaxcala es un estado grande por su gente, su amor y su naturaleza, pero es más grande ahora porque lo dirige una gran mujer, a quien describió como una de las mejores gobernadoras de México y de la entidad.

Asimismo, felicitó al pueblo tlaxcalteca por el gran ejemplo que le dieron al país el pasado 10 de abril, para seguir construyendo la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

Esta convivencia contó con la participación del actor y comediante mexicano, Eduardo Ramírez Velázquez, conocido como Lalo España, además de que las y los asistentes disfrutaron de una verbena popular y música en vivo.

Al evento también asistieron Leticia Ramírez Amaya, Gabriela Jiménez Godoy, Armando Contreras Castillo, Rabindranath Salazar Solorio y José Alejandro Peña Villa, así como pobladores de los 60 municipios del estado.

