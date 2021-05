Samuel García: De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) por la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, aseguró que no tiene nada que ocultar ante las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas aportaciones de dinero y fondos de origen ilícito. Añadió que de lo único que es culpable es de ir arriba en las encuestas.

“El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional”, aseveró en redes sociales, el candidato de MC.

Este lunes la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) abrió una investigación contra el aspirante por un probable delito de aportaciones en dinero o en especie, así como fondos de origen ilícito.

García Sepúlveda agregó que de lo único que es culpable “es de ir arriba en las encuestas”.

también puedes leer FGR investiga a Adrián de la Garza y Samuel García por presuntos delitos electorales

El exsenador acusó que ha recibido ataques “a diestra y siniestra”, pero mantendrá su postura de colaborar con las autoridades.

El candidato de MC apuntó que las denuncias y ataques en su contra en las últimas semanas son porque va a ganar la gubernatura de Nuevo León en las próximas elecciones.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de MC instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que “saque las manos del proceso electoral”. Y agregó que el primer lugar de Samuel García en las encuestas “los tiene muy nerviosos”.