San Luis Potosí confirma regreso a clases el 30 de agosto, pese a semáforo rojo

A partir de este lunes, San Luis Potosí se encuentra en rojo en el semáforo epidemiológico local, debido al aumento de contagios sobre todo en niños y adolescentes , de acuerdo con el secretario de salud del estado, Miguel Lutzow Steiner.

En rueda de prensa, el secretario aseguró que la entidad se encuentra "en el peor momento" desde que inició la tercera ola de contagios, por lo que solicitó a la población dar seguimiento a las medidas de sanidad para evitar el aumento de hospitalizaciones y muertes por el virus.

De acuerdo a los indicadores epidemiológicos de hospitalización, de defunciones y de casos nuevos tenemos que asumirnos en semáforo rojo. (...) Si no paramos esta ola de contagios y no tomamos en serio esta tercera ola epidémica, no la vamos a detener y vamos a tener el peor resultado, que son defunciones