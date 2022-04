Senadora Gloria Núñez Sánchez renuncia al PAN

La senadora Gloria Núñez Sánchez, presentó su renuncia a seis años como militante del PAN ante su inconformidad por la falta de inclusión al interior del partido.

A través de una carta dirigida al presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, con fecha de este 28 de abril, anunció su decisión de abandonar al partido.

La excandidata de la coalición Va por Nayarit a la gubernatura señaló que durante meses le pidió a las dirigencias nacional y estatal del blanquiazul que incluyeran particularmente a todas las nayaritas, lo que, dijo, no obtuvo respuesta, por lo que decidió dejar el partido.

“Desde hace algunos meses le he insistido a la dirigencia nacional y estatal del PAN sobre la urgencia de incluir a todas las mujeres que buscamos un mejor porvenir para los nayaritas y para México en un único proyecto, que avance en unidad y se vigorice con la fuerza de la ciudadanía, sin distinción de grupos, sin distinción de nombres o apellidos, y con la única intención de fortalecer un proyecto que haga posible un mejor gobierno para todas y todos". Gloria Núñez Sánchez

“Sin embargo, esto no ha sido posible, por lo que mis ganas de seguir aportando a la vida pública de México me llevan a tomar una decisión importante en mi vida. Tal es así que expreso mi intención de renunciar a la militancia del Partido Acción Nacional. Me despido no sin antes expresar mi gratitud a este instituto político”, señala Núñez Sánchez en la misiva.

Aseguró que los mismos principios y valores que la hicieron coincidir hace seis años con el PAN son los que ahora la motivan a presentar esta carta que refiere un cambio de ruta para construir un mejor Nayarit y un mejor México, “que ponga el bienestar de las familias por encima de cualquier interés personal o partidista, a través del auténtico servicio público”.

drg