Sismo de 4.9 grados se registra en Puerto Escondido, Oaxaca

Un sismo de magnitud 4.9 grados sacudió al estado de Oaxaca, la mañana de este martes, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El epicentro del sismo fue a 25 kilómetros al noroeste de Puerto Escondido. Hasta el momento no se reportan daños.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 24 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 22/06/21 10:13:12 Lat 16.05 Lon -97.18 Pf 39 km pic.twitter.com/ZQQ2iJAEbY — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 22, 2021

Tras el movimiento telúrico, usuarios reportaron en redes sociales que no se escuchó la alarma sísmica; sin embargo, el organismo informó que no se generó debido a que el sismo no superó los niveles de atención.

Aunque originalmente el SSN, reportó que el movimiento alcanzó 5.2 grados, minutos después confirmó que la magnitud fue de 4.9.

Elementos de Protección Civil y de Seguridad del Estado realizaron los protocolos de seguridad para verificar que no existieran afectaciones.