Sujeto golpea y amenaza de muerte a mujer con un cuchillo en Querétaro (VIDEO)

Frente a los vecinos del fraccionamiento Valle de Juriquilla, ubicado en el municipio Juriquilla, Querétaro, un hombre agredió y amenazó de muerte a una mujer , a quien, además, afirmó que “iba a matar”.

De acuerdo con la cuenta de Twitter @NiunamasQroFemi, el pasado miércoles la mujer estaba cuidando a su hija, que jugaba en una alberca, cuando su vecino, identificado como Jesús Israel C., llegó a golpearla y le puso un cuchillo en el cuello.

El día de ayer Jesús Israel Caram Farez ataco de gravedad, insultó, le puso un cuchillo en el cuello y amenazó de muerte a una mujer frente a los vecinos de un condominio en #Querétaro.



Y las fiscalías no hicieron nada para ayudarla 😬



Adjunto vídeo y abro hilo: pic.twitter.com/XJzeBmD5p1 — NiUnaMasQroFemi (@NiUnaMasQroFemi) April 21, 2022

Al ver la agresión, los vecinos del lugar llamaron a una patrulla para que la mujer estuviera segura, por lo que policías municipales acudieron al lugar; sin embargo, a su llegada el agresor se escondió en su domicilio y no hubo manera de sacarlo de ahí.

Ante esta situación, la mujer acudió a la Fiscalía General de Justicia de Querétaro a interponer una denuncia, pero en tres oficinas de la dependencia le explicaron que no podían ayudarla debido a que no era su familiar y no hubo delito sexual.

Además, de acuerdo con la publicación de @NiunamasQroFemi, el personal que la atendió le aseguró que no se presentó en el horario de atención establecido para denunciar, no tenía una cita hecha por internet para presentarse y, supuestamente, a esa hora solo se atendían casos por homicidio.

Tras hacerse viral su caso, el gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, sentenció que en Querétaro no será tolerado ningún tipo de ataque hacia las mujeres.

“Que quede claro, que en Querétaro ningún tipo de ataque hacia las mujeres está permitido y que cualquier agresor será juzgado con todo el peso de la ley. Aquí no hay lugar para la impunidad ni para los criminales” , aseveró en su cuenta de Twitter.

Mauricio Kuri aseguró que el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo ya está en contacto con la víctima para darle seguimiento a su caso.

Que quede claro que en Querétaro ningún tipo de ataque hacia las mujeres está permitido y que cualquier agresor será juzgado con todo el peso de la ley.



Aquí no hay lugar para la impunidad ni para los criminales. — Mauricio Kuri (@makugo) April 21, 2022

