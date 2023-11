Tras suspensión de SCJN, Navarro queda como encargado: gobierno de Nuevo León.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera el nombramiento de José Arturo Salinas como encargado de despacho de Nuevo León, el gobierno del estado aseguró que se confirma que, Salinas es inelegible, pues tiene una suspensión definitiva vigente y con base en ella el gobernador Samuel García mandó a publicar en el Periódico oficial del estado órdenes estrictas para el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a las controversias presentadas, son diferentes medios de defensa, y la que corresponde a la Corte es una controversia por invasión de esferas entre el ejecutivo y el Legislativo, y nada tiene que ver con la suspensión del Juez de distrito, pues son cosas diferentes.

El amparo del Juez de distrito es un amparo que presentó Javier Navarro por violación a sus derechos adquiridos y ese Juez ya dictó la suspensión definitiva que establece que Navarro se queda como encargado del despacho hasta en tanto la Suprema Corte o el Tribunal Electoral resuelvan en definitiva, por cual ésta estaría vigente

Por otra parte, lo que ayer resolvió la corte que, además, no estudia ni se mete ni unifica la definitiva es un acto entre poderes, y es distinto, pues la misma Ley de amparo vigente señala que esa suspensión no vincula a ningún juez ni colegiado, la única manera para que eso suceda es que el asunto se vaya al pleno de la suprema Corte y ocho de diez ministros declaren Inconstitucional el acto, lo cual no va a pasar en seis meses, pues tardaría de uno o dos años.

Por lo anterior, se logra tumbar la designación de Arturo Salinas por inelegible y el secretario Javier Navarro hoy en día tiene una suspensión definitiva, para quedarse como encargado.

JVR