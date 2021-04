TEPJF admite impugnación de Félix Salgado sobre rechazo a su candidatura

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió el recurso de impugnación que interpuso el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, para suspender la decisión de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar de su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

En la sesión de este miércoles, el expediente SUP-JDC-416/2021 fue turnado a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y se prevé que el asunto se discuta en la próxima sesión que tendrá lugar el 9 de abril en punto de las 13:00 horas.

Tras la determinación, Félix Salgado y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, retiraron la protesta que se desarrollaba en la sede del TEPJF.

La concentración de simpatizantes de Félx Salgado Macedonio y éste afuera del TEPJF. Foto: Eduardo Cabrera.

Félix Salgado Macedonio aseguró que en ningún momento llevaron la protesta para ejercer presión, sino simplemente para “dejar nuestra voz de inconformidad con el arrebato y el atraco del que hemos sido sujetos en Guerrero por parte del INE”.

Señaló que como mexicano tiene derecho a ser votado, y bajo esa mística se centra su exigencia.

“Yo no pido, sino que exijo mi derecho ciudadano como mexicano, no puedo ser vetado a ser votado, yo tengo mis derechos plenos como ciudadanos y no puede la amonestación arbitraria y alevosa del INE dejarnos fuera de la contienda”, insistió.

Explicó que tras dos días de lucha tanto en las instalaciones del INE como en las del TEPJF, regresarán a Guerrero, pues dará el “beneficio de la duda” a los magistrados, no sin antes advertir que "varios contingentes de la república mexicana están dispuestos a venir”.

“Vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a dejar el beneficio de la duda, pero nosotros somos optimistas, y tenemos fe, y tenemos confianza en el Tribunal Electoral de que nos va a restituir la candidatura”, concluyó.