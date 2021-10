Universidad Autónoma de Sinaloa inicia clases presenciales en todo el estado

Con un estimado de asistencia del 50 por ciento de su matrícula, es decir, alrededor de 85 mil alumnos en todo el estado, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) inició clases presenciales de la forma programada, cuidando los protocolos de salud para evitar contagios y con el entusiasmo de los jóvenes de volver a las aulas.

Luego de un año y medio de clases en línea alumnos, maestros y hasta padres de familia acudieron a los planteles cumpliendo las medidas de cuidado más prioritarias como son el uso de cubrebocas, la toma de temperatura, aplicación de gel a la entrada de las escuelas y guardando la sana distancia.

Faltando 15 minutos para las 7 de la mañana, el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, realizó un recorrido de supervisión por aulas de las facultades que integran el Campus de la Salud “Dr. José Narro Robles”, para darle la bienvenida a los alumnos, pedirles que se cuiden y cumplan con los protocolos establecidos, además de desearles suerte en este regreso presencial.

En todos los rincones donde está presente la Universidad, las escuelas tomaron vida con la asistencia de los alumnos, augurando que próximamente se pueda tener al 100 por ciento del estudiantado.

“Poco a poco vamos a ir incorporándonos en todas las unidades académicas, se ve diferente la facultad a como se veía en días anteriores, con el caminar de los muchachos y de los profesores que los veo con muchas ganas de que esto funcione, pedirles que cuiden mucho los protocolos de salud para que sea un retorno duradero que no tengamos que regresar al confinamiento pronto, sino que sea un regreso permanente a clases presenciales”, expresó el Rector.

De acuerdo a una encuesta realizada hace unas semanas por la Universidad, el 70 por ciento de los estudiantes manifestaron su deseo de regresar y el otro 30 por ciento aún sienten temor, sin embargo, el rector informó que en función de la matrícula de las escuelas en algunas tendrán el 50 por ciento de asistencia y otras sería mayor o menor el porcentaje, será este viernes 22 cuando se realice un diagnóstico del desarrollo de las actividades presenciales.

Las escuelas tomaron vida con la asistencia de los alumnos, augurando que próximamente se pueda tener al 100 por ciento del estudiantado. Foto: Especial

Enfatizó que la institución está cuidando todos los detalles para que este regreso sea un éxito, por ello cada escuela programó la asistencia de alumnos de manera diferenciada, incluso en algunas facultades los grupos de primer año seguirán en línea.

En la Facultad de Medicina el dirigente universitario conversó con padres de familia para decirles que tengan la confianza que se cuidará mucho a sus hijos, ya que se ejercerán todos los protocolos de seguridad para que este regreso sea seguro.

Por su parte los padres de familia externaron al rector un agradecimiento por este recorrido realizado aula por aula para corroborar las condiciones en que inician las clases.

La institución está cuidando todos los detalles para que este regreso sea un éxito, Foto: Especial

“Un aplauso a usted por estar al pendiente de nuestras hijas e hijos”, dijo la señora África Alemán Vargas.

“Realmente me da gusto ver cómo están los equipos en las entradas, los filtros tomando temperatura y poniendo gel y el porcentaje de asistencia en las aulas se está respetando como el protocolo lo menciona”, expresó la señora Isabel Alemán Vargas.

El señor Wilfrido Olays compartió que le generó tranquilidad ver los sensores de temperatura y aplicación de gel y que estén asistiendo la mitad de los alumnos por grupo, y de igual forma la señora Guadalupe López Valenzuela acompañó a su hija en este regreso y opinó que las clases presenciales representan mayor aprendizaje.

Las clases presenciales se desarrollan cumpliendo con todos los protocolos de salud, Foto: Especial

También en la Unidad Regional Sur (URS) desde temprana hora se dieron cita personal académico y administrativo de los planteles en el Campus "Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez", para después dar paso a los alumnos, quienes acompañados de algunos de sus familiares esperaban impacientes la entrada a los planteles.

"Siento nervios, y espero aprendamos mucho más, porque en clases en línea no aprendimos mucho, como debe ser en presenciales", dijo Bianca María alumna de la Preparatoria Rubén Jaramillo.

"A mí la verdad sí se me hace muy bien que entren a clases, pero así como lo hicieron, no todos juntos, así es y está muy bien (...) con la confianza de que no haya problemas de contagios”, expresó la madre de familia Laura Espericueta Díaz.

¡Estamos felices de encontrarnos cara a cara nuevamente! Así se vivió el regreso a clases presenciales de la UAS en todo el estado.



Comparte tus fotos usando el hashtag #BienvenidosALaNormalidadUAS pic.twitter.com/FcdQr6OdZl — UAS Oficial (@uasoficialmx) October 18, 2021

En la zona Centro Norte, el vicerrector, maestro Aarón Pérez Sánchez comunicó que desde las 6:00 de la mañana los trabajadores arribaron a sus centros de trabajo en toda la zona para recibir a alumnos con las medidas de salud establecidas.

En la Unidad Regional Norte (URN) también iniciaron las clases presenciales cumpliendo con todos los protocolos de salud, y el Vicerrector, Toribio Ordóñez Lagarde comentó que todos los planteles de bachillerato y nivel superior recibieron a los estudiantes que de manera gradual irán incorporándose a las aulas, y en este sentido hizo un llamado a los padres de familia a que envíen a sus hijos con la certeza de que no tendrán peligro de contagio.

Por otra parte, la directora de la Facultad de Enfermería, Luz Esther Verdugo Blanco declaró que se tiene una respuesta positiva de los estudiantes por el regreso a clases y muy temprano acudieron al plantel.

