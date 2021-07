Urge terminar con historia de sumisión por pacto fiscal: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro aseguró que la entidad no puede seguir firmando cheques en blanco con el Gobierno federal por el pacto fiscal, por lo que es necesario llegar a un convenio justo para terminar con la historia de sumisión.

Un convenio expresa la conformidad de las partes que lo suscriben. Jalisco no puede seguir firmando cheques en blanco con la Federación, porque esta historia de sumisión e irresponsabilidad tiene que acabar ya; queremos revisar los convenios y llegar a un acuerdo justo, equitativo y responsable, pero si no lo logramos por falta de voluntad del Gobierno federal, debemos estar listos para asumir las facultades tributarias que la Constitución nos otorga Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Si no hay voluntad, Jalisco se encargará de su sistema de recaudación: Enrique Alfaro

En un mensaje desde el Congreso del Estado al inicio de la sesión solemne, el mandatario estatal dijo que si no hay voluntad de la Federación se harán cargo de su sistema de recaudación para que Jalisco se quede con lo que le pertenece en torno a recursos.

Además señaló que se quieren quedar en el pacto fiscal, pero no acosta de sacrificar intereses, dignidad y soberanía, por ello es necesario hacer una consulta ciudadana profunda para que los habitantes conozcan los detalles de una reforma hacendaria, “porque las personas ya no están dispuestas a aceptar decisiones unilaterales de gobierno que no les convengan”, aseveró.

Enrique Alfaro dijo que hay un riesgo que la consulta se confunda con “consultas simuladas”, que de manera absurda fomenten a votación el cumplimiento de la ley.

El riesgo es que se descalifique un ejercicio de gobernanza, equiparandolo con las consultas diseñadas para distraer, polarizar y confrontar a los ciudadanos Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Por ello aseguró que un cambio o reforma de este tipo no debe ser por decreto de un gobernador, sino que debe darse por el ejercicio ciudadano. “Por ello hago un llamado para que el Consejo de Participación Ciudadana gestione las fechas de las jornadas de consulta para que se informe de manera adecuada”, pero adelantó que el ejercicio debe ser austero y se debe apoyar en herramientas tecnológicas para evitar el derroche.

