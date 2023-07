VIDEO. Christopher, hijo de los agresores de la maestra de kínder ya pudo ver a su abuela

Cristopher, hijo de la pareja que agredió a la maestra de un kínder de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, pudo ver a una de sus abuelas la tarde de este lunes 24 de julio tras siete días de no tener contacto con su familia.

Mariana Rodríguez, abuela paterna de Christopher, fue quien pudo reunirse con el menor, de quien aseguró se encuentra bien y recibe atención psicológica en el DIF de Toluca, donde permanece luego de que sus padres, Laura "N" y Jesús "N" fueron detenidos.

De acuerdo con el reporte de Foro TV, a la salida de Mariana, la abuela del menor se dijo contenta por haber podido ver a su nieto, quien extraña a sus padres y espera pronto ver a toda su familia.

Podrían obtener en esta semana la custodía

"Me quedó tranquila porque se ve que lo han bañado, el espacio es grande, me dicen que hay una cama para él, yo no la he conocido, pero hay una cama y tiene un psicólogo a su cargo para tratar todo lo que mi nieto ha sufrido", comentó.

Explicó que podrían obtener la custodia del pequeño a más tardar esta semana, ya que han aprobado la mayoría de los exámenes que el centro de resguardo infantil les solicita para entregarles al menor.

Mariana Rodríguez, abuela paterna de Christopher, hijo de la pareja que agredió a una maestra en el Edomex, dijo estar feliz por ver a su nieto.

Dan prisión preventiva a pareja que agredió a maestra de kínder

El pasado 22 de julio, una jueza del Estado de México dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús “N” y Laura “N” debido a que consideró que existía un posible riesgo de fuga, ante inconsistencias en información proporcionada por los imputados en cuanto a sus domicilios.

La jueza también consideró que ambos representan un riesgo para la integridad de la maestra del Jardín de Niños Frida Kahlo, a quien golpearon y amenazaron porque presuntamente el menor presentaba una herida de quemadura.

