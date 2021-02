Xavier Nava se adhiere a Morena; buscará candidatura a alcaldía de SLP por el partido

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer la adhesión de Xavier Nava Palacios al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien participará en el proceso interno del partido, en busca de la candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí.

“Este tipo de sumas nos generan una gran satisfacción porque Morena es un partido movimiento, abierto a traer siempre a los mejores liderazgos. Liderazgos dispuestos a luchar por la transformación y que, además, asuman los valores de no mentir, no robar y no traicionar, para regenerar la vida pública de nuestro país”, puntualizó Delgado.

lee más Mónica Rangel es la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí

En este sentido, destacó que Xavier Nava es un referente a nivel nacional de “buen gobierno y de honestidad”, gracias al trabajo que ha desempeñado como presidente municipal en San Luis Potosí.

Asimismo, Mario Delgado comentó que Morena es un movimiento muy grande gracias a que agrupa a la mayoría de los mexicanos, quienes trabajan a diario por un país sin corrupción, por un gobierno sin excesos y sin privilegios, que destine el presupuesto público a quien más lo necesita.

Finalmente, señaló que ante la decisión de las fuerzas conservadoras del PRI, PAN y PRD de ir en alianza en las próximas elecciones, “es necesario que aquellos que luchamos por que nuestro país siga avanzando en democracia y siga transformándose, hagamos equipo”.