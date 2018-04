“Están muy nerviosos”, responde AMLO a críticas por uso de avioneta

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, justificó el uso de un taxi aéreo en su gira por Sonora porque no llegaba a sus actos de campaña y adjudicó las críticas a que “están muy nerviosos” porque sigue creciendo.

“Cuando no es lo del aeropuerto es un cheque del Chapo, ahora la avioneta, ¿qué les estará pasando, qué tendrán nuestros adversarios?”

Andrés Manuel López Obrador

Candidato presidencial

En ese sentido, agregó que é no va a perder la cabeza, “me están golpeando, pero entre más me golpean más digno me siento, porque lo están haciendo porque quieren mantener el régimen de corrupción, la verdad es que no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, entonces yo les diría a mis adversarios que se serenen, porque están ya al borde de un ataque de nervios”, señaló.

Ayer, añadió, fue Carlos Slim, “en una de esas van a convencer a Trump y luego van a traer a lo mejor al jefe de los marcianos, pero no les funciona nada, estamos creciendo, miren en las últimas dos semanas hemos crecido tres puntos”, subrayó.

Encuesta “cuchareada”

El aspirante de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social criticó la encuesta “cuchareada” de un periódico de circulación nacional en la que por primera vez lo colocan por debajo de sus contrincantes y acusó al medio de comunicación de estar ayudando al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

En ese sentido, recomendó hacer un reportaje en el que se hagan tomas de la avioneta privada en la que se trasladó y también del avión presidencial para que comparen y se observen los lujos del avión que utiliza el Ejecutivo federal.

Minimizó las críticas y comentó que en otras ocasiones ha utilizado ese tipo de transporte aéreo, que es de servicio público, pero “como ahora estamos a 70 días de las elecciones, ahora de todo quieren hacer escándalo”.

Además, consideró, porque viene el debate el domingo, pero “amor y paz, tranquilidad, entre más nos golpean más crecemos” y añadió que continuará utilizando los taxis aéreos siempre que sea necesario.

De su ausencia en la firma del Pacto de la Primera Infancia, a la que asistieron los otros abanderados presidenciales, dijo que lo firmaría y que se avisó con tiempo, incluso se propuso como representante a Esteban Moctezuma, pero los organizadores “dijeron que no”.

“No pude ir, pero estoy con ellos y los felicito sinceramente por lo que hacen en beneficio de la infancia, yo firmo todo lo que sea beneficiar a la infancia”, puntualizó.

