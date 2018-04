Este es el reporte de Fox News que desató nueva crisis México-EU

Un reporte sobre la caravana de 1,150 migrantes hondureños que año con año atraviesa México para hacer una protesta pacífica en la frontera enfureció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y detonó un nuevo desencuentro con México.

La cápsula, transmitida el 1 de abril en el programa Fox and Friends, abordó el tema de los migrantes, para lo cual los conductores Pete Hegseth, Griff Jenkins y Abby Huntsman, entrevistaron a Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza y un recurrente invitado a los noticiarios de la televisora favorita de Trump.

Previamente, los periodistas de Fox aseguraron que la caravana tiene la intención de ingresar a Estados Unidos, ya sea de manera ilegal o solicitando asilo, hecho que no fue desmentido por Judd, quien aseguro que el sistema de detenciones de la Patrulla Fronteriza y las leyes inmigratorias de Estados Unidos facilitan la entrada de indocumentados.

“Primero que nada hay una entidad del gobierno mexicano que está ayudando a estas personas, es el Grupo Beta. Estos individuos no tienen documentos o pasaportes para estar en México y tienes a una oficina del Gobierno mexicano ayudándoles a llegar a la frontera. Además está ‘Sin Fronteras’, que es un ‘grupo humanitario’ que les está ayudando a llegar a la frontera.

“Cuando llegan y entran a Estados Unidos emporqué saben que el programa atrapar y liberar todavía está vigente. LO único que tienen que hacer es poner un pie en el territorio y nosotros los detenemos, pero pueden solicitar asilo”, dijo.

Judd aseguró que los inmigrantes ilegales que capturan jamás enfrentan un proceso de deportación y arremetió en contra de las políticas de Barack Obama.

El funcionario de la Patrulla Fronteriza incluso mencionó que dado que los republicanos controlan el Congreso, por lo que no necesitan el apoyo de los demócratas para aprobar leyes, por lo que incluso sugirió utilizar la ‘opción nuclear’ para reformar la normatividad vigente.

“Necesitan aprobar leyes que acaben con el programa de atrapar y liberar, lo que nos permitirá detener a los inmigrantes por mayor tiempo”

Luego del reporte, Trump comenzó con su oleada de tuits, e incluso mencionó las opciones planteadas por Judd.

Tras el reporte, el presidente Donald Trump, tuiteó a las 08:56 horas del mismo domingo, y dijo que no debe existir más el DACA, y que el avance de estas caravanas son peligrosas porque a los agentes de la patrulla fronteriza no se les permite actuar

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de abril de 2018

Después, la cadena de televisión publicó una nota sobre la respuesta del mandatario estadounidense.

Trump calls for ‘tough’ immigration reform after report of caravan with Central Americans heading to US https://t.co/z10vVLDs8e — Fox News (@FoxNews) 1 de abril de 2018

Asimismo, el presidente afirmó que México debe detener el flujo tanto de la droga como de los migrantes hacia Estados Unidos, y que iba a detener el TLCAN.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de abril de 2018

El dato

La caravana “Viacrucis del migrante” se realiza desde hace 10 años con la finalidad de concientizar sobre la violencia que sufren durante su travesía por México

2 de abril

Trump se ha referido al tema por tercer día consecutivo, pues el dos de abril afirmó que tanto México como Canadá sí tienen leyes migratorias severas, mientras que las de EU son una broma de Barack Obama.

As ridiculous as it sounds, the laws of our country do not easily allow us to send those crossing our Southern Border back where they came from. A whole big wasted procedure must take place. Mexico & Canada have tough immigration laws, whereas ours are an Obama joke. ACT CONGRESS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

Con ello se refrenda que la cadena conservadora Fox News tiene una gran influencia sobre el presidente estadounidense y un claro ejemplo son la referencia a los temas sobre violencia callejera o el atacar a un fiscal general, después de que se emitió un segmento al respecto en la cadena de noticias.

3 de abril

Asimismo, este marte, el presidente volvió a referirse al tema y exigió al gobierno de México detener el avance de esta caravana de migrante. En particular se refirió a los hondureños, al mismo tiempo que hizo un llamado al Congreso de su país para detener las políticas migratorias.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

