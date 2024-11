En sostenibilidad tenemos que comenzar por nuestra casa, asegura BBVA México

BBVA México da pasos grandes en la adopción e implementación de prácticas empresariales responsables con su entorno tanto social como ambiental, una decisión que muchas empresas a nivel global están tomando para contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la finalidad de construir un futuro más próspero.

Se trata del banco más grande del país, el cual ve oportunidades gigantescas para continuar aportando un sinfín de iniciativas que coadyuven en el cuidado del medioambiente y que funcionen como un ejemplo hacia otras compañías; aunque Sergio Torres Lebrija, director de Sostenibilidad de BBVA México, sabe que “el buen juez, por su casa empieza”.

En entrevista con La Razón, en el marco de la presentación del Segundo Reto Nacional de Sostenibilidad BBVA 2024 “Juntos por el agua en México”, el directivo sostuvo que la sostenibilidad es una de las líneas estratégicas del grupo a nivel global, por lo que han realizado inversiones millonarias para cumplir con proyectos que ayuden a cumplir dichos objetivos.

¿Qué está realizando bbva en materia de sostenibilidad? La sostenibilidad es una de las seis líneas estratégicas del grupo a nivel global, nos lo hemos tomado muy en serio, nos planteamos una meta de 300 mil millones de euros al 2025 y ya vamos muy avanzados, yo te diría que vamos con un avance al 2024 de más de 270 mil millones de euros, claramente vamos a lograr esta meta. En México, hemos movilizado más de 560 mil millones de pesos de 2020 a la fecha; tenemos proyectos en todas las bancas, en la banca comercial, en empresa y gobierno y en banca Corporativa e inversión para todos los clientes. Se ha basado mucho en impulsar y apoyar a nuestros clientes en los que es advice, de lo qué es y acompañarlos y darles consultoría en cómo pueden transformar sus procesos del día a día en procesos sostenibles.

Lanzamos en la App de BBVA, donde tenemos más de 24 millones de clientes, una calculadora de huella de carbono, donde aquellos clientes que paguen la luz, la gasolina, el transporte y algunos otros servicios con las tarjetas de crédito y débito, les calculamos la emisión de CO2 en toneladas; sin embargo, lo más importante es poder darles consejos de cómo reducir esas emisiones; también acabamos de lanzar simuladores para electrodomésticos y autos eléctricos, con lo que se observan los beneficios que tiene el instalar electrodomésticos eficientes o usar un auto eléctrico.

Tenemos dos líneas de acción: cambio climático, que es la prioridad y la otra es la parte de crecimiento inclusivo, apoyar a los que menos tienen. Tenemos iniciativas para emprendedores, Pymes, personas físicas con actividades empresariales y mujeres emprendedoras, eso lo estamos impulsando con mucha fuerza.

¿Propiamente BBVA qué hace internamente para cumplir con los ODS? Tenemos que empezar por casa, no podemos ir con los clientes si no empezamos en casa. Nosotros tenemos una iniciativa adicional, tenemos 16 áreas del banco con personas dedicadas a la sostenibilidad y hemos hecho un sinfín de iniciativas en nuestros edificios corporativos; por ejemplo, en la parte de reciclaje de residuos, de uso eficiente del agua y en energía. Nosotros nos hemos convertido en un banco digital, prácticamente no usamos papel y es un orgullo para nosotros empezar por casa, de poder impulsar toda la parte de estrategia sostenible.

¿Cómo va a cerrar el año BBVA en materia de sostenibilidad? Prácticamente las metas que nos propusimos el año pasado vamos al 128 por ciento de esas metas al día de hoy. Hemos apoyado a todos los clientes en esta inversión de iniciativas tanto climáticas como sociales, en este sentido estamos muy contentos e impulsando muchísimas iniciativas, estamos desarrollando muchísimas soluciones para la parte de Supply Chain Management o la parte de cadenas productivas. Entonces de verdad estamos impulsando muchísimo la sostenibilidad y estamos teniendo un cierre realmente espectacular, no solamente con los productos, sino también impulsando este tipo de retos nacionales de sostenibilidad BBVA, como el del agua de este año y el del sargazo del año pasado.

Sobre este tema ¿Cómo fue el reto de este 2024? Esta segunda edición del Reto Nacional, Sostenibilidad BBVA que es acerca de la prevención, aprovechamiento y saneamiento del agua en México, “Juntos por el agua en México”. El objetivo que nos planteamos fue resolver un reto, mediante una convocatoria dirigida a científicos, investigadores, emprendedores y empresas, y lo que hemos hecho es involucrar a la industria, empresarios, academia y gobierno para resolver una problemática socioambiental.

El año pasado lanzamos el Primer Reto Nacional Sostenibilidad BBVA 2023 que fue acerca del sargazo, para la recolección y aprovechamiento del sargazo en el Caribe Mexicano y a nivel global. Este año tuvimos tres categorías: la primera para que todas las universidades afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se pudieran inscribir y agregamos a emprendedores. Las tres categorías donde se podían inscribir: la primera era captación, distribución y uso eficiente del agua en el consumo humano, industrial y/o agrícola bajo un modelo de economía circular; la segunda categoría, recolección, tratamiento y aprovechamiento del agua residual para su reuso bajo un modelo de economía circular y el tercero, mitigar las consecuencias ambientales del estrés hídrico y recuperación del impacto de la biodiversidad en México.

Esto no lo podemos hacer solos, lo organizamos de la mano de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey, a través del Consorcio UNAM-Tec y con nuestros aliados Alsea, Alsea Fundación, Telmex, Minsait y aliados medioambientales que es Ectagono y The Seas We Love.

Lanzamos la convocatoria en nuestra cumbre de sostenibilidad BBVA, durante julio y agosto hubo una convocatoria abierta para todas las universidades de la ANUIES y para emprendedores y concluimos con los 12 proyectos participantes.