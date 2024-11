Boun appetitto disfruta de la cocina italiana más tradicional

Sería imposible concebir nuestra oferta gastronómica cotidiana sin una de las cocinas más populares, variadas y consumidas del mundo: la italiana. Pizzas, pastas, vinos, postres y demás platillos se han ganado un lugar predominante en la cultura culinaria internacional y México no es la excepción.

Dada esta importancia excepcional, la Embajada de Italia en nuestro país promueve cada año la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, cuya novena edición se está celebrando desde el 18 y hasta el 24 de noviembre de este año.

La receta de maltagliati es típica de la región de la Emilia-Romaña.

“La cocina italiana es un fenómeno y no sólo gastronómico, sino diría también cultural e histórico, que también tiene muchos elementos que la acercan a México, tenemos la misma visión de cómo se vive el tema de la cocina, que tiene que ver no sólo con comer algo bueno, sino con compartir”, dijo Alessandro Modiano, embajador italiano en México, en la conferencia de prensa

inaugural del evento.

Además, la temática seleccionada para esta edición es “Dieta Mediterránea y Cocina de las Raíces: Salud y Tradición” y en este sentido se organizará una serie de eventos y actividades para promover la auténtica cocina italiana y mediterránea, en favor de la protección de la salud y un estilo de vida sostenible.

El chef Giorgio Barchesi, durante un showcooking en la Ciudad de México.

Para el chef italiano Giorgio Barchesi, quien participó en un showcooking en la Ciudad de México, la tradición culinaria de su país está llena de variedad y eso es lo que la acerca a la cocina mexicana. “Entre la cocina mexicana y la italiana hay muchas similitudes porque la materia prima es la misma, la cebolla es una cebolla aquí y allá, ustedes usan mucho maíz porque lo tienen disponible, nosotros usamos una pasta con grano y ambas son buenas, ustedes ocupan mucho picante y allá en Italia también tenemos, aunque no una gama en aromas e intensidad tan vasta como ustedes”, explicó en entrevista para La Razón.

Dentro de la variedad de platillos italianos que se podrán degustar como parte de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo no pueden faltar los platillos tradicionales y conocidos por todos, así como algunos más experimentales, como los maltagliati con calabacines, tocino y flores de calabaza o las albóndigas de limón al estilo del chef Barchesi.

La cocina del país europeo comparte varios ingredientes con la mexicana.

Degustaciones de vino y aceite de oliva, conferencias, un festival gastronómico y el Campeonato Mexicano de la Pizza son algunos de los eventos que tendrán lugar en el Instituto Cultural Italiano de la capital.

Con estas actividades se busca encontrar más coincidencias entre México e Italia, pues como explicó Giorgio Barchesi, “los sabores pueden ser diferentes, pero el alimento siempre es alimento en todo el mundo, nosotros no comemos serpientes o insectos todavía, pero hay que probar de todo y así decides si te gusta o no, no hay que cerrarse a nada, mientras más material haya, es mejor”, finalizó.

Para conocer a detalle las actividades de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, se puede visitar el sitio oficial de la embajada italiana, https://ambcittadelmessico.esteri.it/es/.