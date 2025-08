Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive renueva sus centros de consumo para una mejor experiencia

Durante este 2025, Posadas continúa con su compromiso con la innovación y la evolución constante de sus propiedades, parte de ello es la nueva oferta gastronómica en alimentos y bebidas del Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive, creada de la mano del chef corporativo Gerardo Rivera, con detalles que harán una experiencia cada vez más exclusiva, memorable y alineada a las exigencias de los viajeros.

El icónico hotel con más de 3 décadas creando historias y buenos momentos entre los viajeros cuenta con más de 15 centros de consumo, incluyendo bares y restaurantes, distribuidos por diferentes espacios del hotel con opciones que van desde la comida mexicana contemporánea hasta fusiones internacionales, de los cuales destacan lugares como “La Cevichería”, un espacio al aire libre con vista impresionante al mar Caribe ofreciendo diferentes platillos preparados con la mejor selección de mariscos, como el taco gobernador.

Nuevas propuestas culinarias elevan la experiencia All Inclusive en el Fiesta Americana Condesa Cancún. ı Foto: Fiesta Americana Condesa Cancún

Mientras que en el restaurante “El Mexicano” se celebra la riqueza culinaria de nuestro país con un menú enriquecido por platillos tradicionales de los lugares más emblemáticos de México, convirtiendo la cena en un viaje de sabores, entre los platillos que destacan encontramos opciones como sopa azteca, molcajete mexicano, mole poblano y tacos de rib eye.

Por su parte, “Rosato” es una opción en donde se ofrece una experiencia italiana con exquisitas propuestas gastronómicas que van desde el risotto de hongos servido con mollejas de ternera o canelones rellenos de queso ricota y espinacas en salsa napolitana hasta la tradicional lasaña a la boloñesa, mientras que “San Telmo”, de espíritu argentino, resalta por su cava de vinos y cortes premium acompañadas de guarniciones reconfortantes como el pudín de coliflor gratinado o los champiñones parmesanos; además en, “Sushi Corner” todos los huéspedes podrán no solo probar deliciosos platillos, sino aprenderán a prepararlos con clases divertidas y completamente personalizadas.

“Rosato”, “San Telmo” y “El Mexicano” destacan entre los renovados centros gastronómicos del hotel. ı Foto: Fiesta Americana Condesa Cancún

“Brasa by the Sea”, otro de los restaurantes del Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive es un rincón brasileño donde las espadas de carne llegan directo a la mesa acompañadas de ensaladas y una amplia variedad de guarniciones. Mientras que, para los amantes de las pastas, “Farinella Trattoria” se vuelve una parada obligatoria en el hotel, y “El Rincón de Don Roberto” ofrece un plan perfecto para disfrutar de unos tacos con vista al atardecer; por su parte para los que buscan un poco de todo, “The Market” deja a un lado el tradicional concepto de buffet para crear un viaje dentro del mismo restaurante.

Sin dejar de mencionar su servicio room service disponible las 24 horas, logrando una gran variedad para un todo incluido.

El chef Gerardo Rivera diseñó la nueva propuesta gastronómica del hotel para sorprender a los paladares más exigentes. ı Foto: Fiesta Americana Condesa Cancún

Más allá del placer del buen comer, Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive también ofrece experiencias pensadas para sorprender en cada momento del día. Desde clases de mixología en el lobby bar, entretenimiento en vivo con shows con base a la temática de cada centro de consumo, fiestas temáticas por la noche y zona de juegos con mesas de billar y futbolito, hasta opciones fuera del hotel como paseos en bote al atardecer, snorkel, buceo y un simulador de surf. Los pequeños pueden pasar momentos divertidos en el Kids Club con actividades para el desarrollo sensorial en supervisión de niñeras certificadas y en un espacio completamente seguro.

“En Posadas creemos que viajar transforma. Por eso renovamos nuestras propiedades con la firme intención de inspirar y sorprender a quienes nos eligen”, destacó Enrique Calderón, vicepresidente de Operaciones de Posadas.

Fiesta Americana Condesa Cancún suma entretenimiento, mixología y clases interactivas a su oferta turística. ı Foto: Fiesta Americana Condesa Cancún

Con más de 700 colaboradores y un servicio que te hará sentirte en casa, Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive tiene la capacidad de recibir y satisfacer las necesidades de los viajeros, contando con habitaciones para hasta 4 personas con vistas directas al mar, concierge personal las 24 horas del día, SPA, gimnasio, alberca para niños y adultos, acceso directo a la playa, además de mencionar que el hotel es dog friendly por lo que tu amigo de 4 patas podrá viajar contigo y será recibido de la mejor forma.

En Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive crea momentos AMA (Actitud, Magia y Acción) en donde el viaje comienza en la mesa, se extiende al mar y se convierte en una experiencia que queda para siempre en una de las playas más emblemáticas del país.Para más información y reservaciones, visita el sitio web oficial http://www.fiestamericanatravelty.com/ o comunícate al +52 (443) 310 81 37.

