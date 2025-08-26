Mochilas más deseadas para el regreso a clases

El regreso a clases no sólo marca el inicio de una nueva etapa académica, también es la oportunidad perfecta para renovar estilo y practicidad. Y si hay un accesorio que combina ambos mundos, es la mochila, un artículo básico y un complemento perfecto que se convierte en aliado para cargar libros, dispositivos electrónicos, objetos personales y, al mismo tiempo, reflejar un look único.
Este año, las tendencias van desde modelos minimalistas y funcionales hasta diseños con colores vibrantes, estampados originales y materiales resistentes que garantizan durabilidad. Sin embargo, elegir la mochila perfecta no depende sólo de la moda, sino de factores como la comodidad, la distribución de compartimentos y la durabilidad, que son claves para que tu elección no solamente sea estética, sino también inteligente.
- El Dato: Para un regreso a clases sustentable, reutiliza aquellos útiles, mochilas y uniformes que están en buen estado. Reduce la huella ambiental con papel reciclado.
Lo principal a saber a la hora de elegir tu mochila ideal es el número de objetos que vas a llevar. Esto te ayudará a seleccionar tu bolso perfecto y el tamaño adecuado para que quepa todo lo que necesitas.
“Definitivamente, es importante tener claro qué vamos a meter en la mochila. Uno de los principales puntos a identificar es el tamaño de la laptop y luego, saber la cantidad de libros o útiles que se necesitan guardar y transportar”, señaló Rodrigo Pérez Mares, director de Marketing de CoolCapital, en entrevista con el diario La Razón.
Asimismo, la firma mexicana de mochilas explicó que también es relevante el tipo de uso que se le va a dar para elegir el tamaño perfecto.
“La usabilidad es importante, así como el estilo de vida que tiene cada usuario, hay quienes buscan mochilas mucho más grandes o algunos otros optan por productos más pequeños. Siempre consideramos mucho la funcionalidad, optimizando cada espacio”, mencionó el director Rodrigo Pérez Mares.
Otro de los elementos más destacados a la hora de comprar la mochila de regreso a clases es la resistencia y la durabilidad. Escoge una pieza que tenga costuras reforzadas. Abre y cierra varias veces los compartimentos para probar que no se traba ni se siente frágil. Si se atora desde el inicio, es probable que falle pronto.
Opta por telas gruesas como poliéster de alta densidad, lona o nylon, que resisten mejor el peso y el desgaste con el paso del tiempo. También revisa si tienen recubrimiento impermeable o repelente al agua para proteger tus cosas en esta época de lluvias con la que inicia el ciclo escolar.
La parte inferior de la mochila debe sentirse reforzada. Algunas traen doble tela o material extra para soportar el roce y el peso. Tómalo en cuenta.
La organización interna también es muy relevante, “creemos que siempre es mejor tener más compartimentos para tener una mejor organización”, detalló Rodrigo Pérez Mares.
Para ello, verifica que tenga varias separaciones, lo ideal es que tenga un espacio acolchado para computadora o tablet si la usas en la escuela. Los bolsillos internos o externos para objetos pequeños, como plumas, llaves, celular o audífonos ayudan a mantener todo en orden y evitar que se pierdan en el fondo de la mochila o que no requieras de bolsas adicionales.
Las mochilas son objetos que te acompañarán durante un largo tiempo, por lo que debes checar que sean cómodas y que afecten lo menos posible tu espalda y hombros. CoolCapital señala que los diseños deben estar “configurados con soportes lumbares, correas forradas que lo hacen ergonómicos y cómodos”.