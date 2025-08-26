Mochilas más deseadas para el regreso a clases

El regreso a clases no sólo marca el inicio de una nueva etapa académica, también es la oportunidad perfecta para renovar estilo y practicidad. Y si hay un accesorio que combina ambos mundos, es la mochila, un artículo básico y un complemento perfecto que se convierte en aliado para cargar libros, dispositivos electrónicos, objetos personales y, al mismo tiempo, reflejar un look único.

Este año, las tendencias van desde modelos minimalistas y funcionales hasta diseños con colores vibrantes, estampados originales y materiales resistentes que garantizan durabilidad. Sin embargo, elegir la mochila perfecta no depende sólo de la moda, sino de factores como la comodidad, la distribución de compartimentos y la durabilidad, que son claves para que tu elección no solamente sea estética, sino también inteligente.

Si llevas pocas cosas, elige una pequeña. ı Foto: Especial

El Dato: Para un regreso a clases sustentable, reutiliza aquellos útiles, mochilas y uniformes que están en buen estado. Reduce la huella ambiental con papel reciclado.

Lo principal a saber a la hora de elegir tu mochila ideal es el número de objetos que vas a llevar. Esto te ayudará a seleccionar tu bolso perfecto y el tamaño adecuado para que quepa todo lo que necesitas.

“Definitivamente, es importante tener claro qué vamos a meter en la mochila. Uno de los principales puntos a identificar es el tamaño de la laptop y luego, saber la cantidad de libros o útiles que se necesitan guardar y transportar”, señaló Rodrigo Pérez Mares, director de Marketing de CoolCapital, en entrevista con el diario La Razón.

El color es importante para combinar con tu ropa. ı Foto: Especial

Asimismo, la firma mexicana de mochilas explicó que también es relevante el tipo de uso que se le va a dar para elegir el tamaño perfecto.

“La usabilidad es importante, así como el estilo de vida que tiene cada usuario, hay quienes buscan mochilas mucho más grandes o algunos otros optan por productos más pequeños. Siempre consideramos mucho la funcionalidad, optimizando cada espacio”, mencionó el director Rodrigo Pérez Mares.

MOCHILA COOLCAPITAL ı Foto: Especial

Otro de los elementos más destacados a la hora de comprar la mochila de regreso a clases es la resistencia y la durabilidad. Escoge una pieza que tenga costuras reforzadas. Abre y cierra varias veces los compartimentos para probar que no se traba ni se siente frágil. Si se atora desde el inicio, es probable que falle pronto.

MOCHILA JANSPORT ı Foto: Especial

Opta por telas gruesas como poliéster de alta densidad, lona o nylon, que resisten mejor el peso y el desgaste con el paso del tiempo. También revisa si tienen recubrimiento impermeable o repelente al agua para proteger tus cosas en esta época de lluvias con la que inicia el ciclo escolar.

MOCHILA TOTO ı Foto: Especial

La parte inferior de la mochila debe sentirse reforzada. Algunas traen doble tela o material extra para soportar el roce y el peso. Tómalo en cuenta.

La organización interna también es muy relevante, “creemos que siempre es mejor tener más compartimentos para tener una mejor organización”, detalló Rodrigo Pérez Mares.

MOCHILA SAMSONITE ı Foto: Especial

Para ello, verifica que tenga varias separaciones, lo ideal es que tenga un espacio acolchado para computadora o tablet si la usas en la escuela. Los bolsillos internos o externos para objetos pequeños, como plumas, llaves, celular o audífonos ayudan a mantener todo en orden y evitar que se pierdan en el fondo de la mochila o que no requieras de bolsas adicionales.

MOCHILA KIPLING ı Foto: Especial

Las mochilas son objetos que te acompañarán durante un largo tiempo, por lo que debes checar que sean cómodas y que afecten lo menos posible tu espalda y hombros. CoolCapital señala que los diseños deben estar “configurados con soportes lumbares, correas forradas que lo hacen ergonómicos y cómodos”.