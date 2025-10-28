Terror en la CDMX, las casas embrujadas más virales de la temporada

La spooky season se vive al máximo en las últimas semanas de octubre e inicios de noviembre y es el momento perfecto para los amantes de la adrenalina, y las casas de terror se convierten en el plan ideal para poner a prueba los nervios y vivir una experiencia llena de sustos.

Este año, la Llorona, las brujas, los payasos tenebrosos, así como los personajes salidos de las películas del cineasta Tim Burton, se apoderaron de las casas embrujadas en la Ciudad de México para asustar y ofrecer postales impactantes en las redes sociales.

Podrás ver a los personajes de Tim Burton. ı Foto: Karen Rodríguez y Aztlán

El Dato: Los escenarios en la Hacienda Maldita mezclan elementos escenográficos, sonoros, ambientales y sensoriales, generando atmósferas inmersivas.

Algunas cuentan con recorridos temáticos, otras juegan con efectos especiales, luces, animatrónicos y escenarios hiperrealistas que te sacarán varios gritos.

Una de las casas del terror más famosas es la Hacienda Maldita del Parque Az-tlán, cuyo recorrido es breve, pero espeluznante. Desde la entrada te espera un nahual y un monje para darte el acceso.

Una vez dentro, te recibe el dueño de la hacienda, quien te pide que te prepares para enfrentarte a los sustos de los entes que habitan ahí. Caminas porvarios pasillos oscuros.

Después llegas a la casa de una bruja y, posteriormente, recorres pasillos en medio de la oscuridad para trasladarte a otras habitaciones, en donde no sabes quién te espera. Una de las zonas más impactantes es la de la Llorona, así que prepárate para vivir una de las experiencias más escalofriantes.

También en alguna parte del recorrido te hará temblar un hombre con una motosierra. La Hacienda Maldita estará abierta hasta el primer fin de semana de noviembre, la entrada cuesta 110 pesos.

Si quieres más vivencias espeluznantes, también está la Casa del Terror de Blumhouse, en el sótano de Encuentro Oceanía, avenida del Peñón 255, Moctezuma, segunda sección, Venustiano Carranza. Tiene una cámara de gritos y una zona inspirada en un terrorífico antiguo hospital psiquiátrico.

Esta atracción estará disponible hasta el 3 de noviembre y para entrar sólo necesitas presentar tu ticket de una compra mínima de 100 pesos dentro de la plaza; es válido para dos personas.

Por otro lado, en el norte de la Ciudad de México, se encuentran dos casas virales con una impactante decoración que ha sido el centro de reunión para los amantes del terror.

En la calle Quinta 864, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, está la casa inspirada en It, el payaso Pennywise, la cual cuenta con monumentales figuras del personaje creado por Stephen King.

Toda la fachada tiene pequeños escenarios que recrean escenas de las películas sobre este aterrador personaje, tiene globos rojos enormes y una puerta gigante con la cara de It que es el spot más deseado para fotos en redes sociales.

Asistir a la casa no tiene ningún costo, pero hay que hacer fila de al menos una hora para recorrer todos los escenarios; la gente va disfrazada y hay varios negocios; sin embargo, la circulación en la zona es complicada, tanto peatonal como con vehículos.

A unos minutos de ahí, en Oruro 30, en la misma colonia, hay otra casa con decoraciones inspiradas en las películas de Tim Burton hay enormes figuras y animatrónicos de El cadáver de la novia, Beetlejuice, El extraño mundo de Jack, entre otros más. Es gratis tomarse fotos.