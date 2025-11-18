Moda otoño-invierno: Elegancia, abrigos, animal print y estética punk

Los suéteres de punto también estarán en tendencia.

La temporada otoño-invierno llega con una mezcla equilibrada de elegancia y nostalgia. Este año, las tendencias apuestan por prendas que combinan funcionalidad con un toque sofisticado, resaltando texturas cálidas, siluetas estructuradas y colores profundos que evocan la serenidad de los días fríos.

Desde el regreso de clásicos renovados hasta propuestas atrevidas que redefinen el vestir cotidiano, aquí se presentan las tendencias que marcarán los atuendos más inspiradores de los próximos meses de este 2025 y 2026.

Estos tonos te harán lucir casual, pero también elegante. ı Foto: Especial

El Dato: Este año también vuelven los estampados; el animal print se verá en blusas, faldas, abrigos, botas y vestidos, elevando tu look de manera impresionante.

Una de las tendencias más fuertes que dominan la temporada es el color marrón chocolate, considerado el nuevo negro, por lo que se llevará en distintas piezas o en atuendos monocromáticos, este tono es perfecto para lograr outfits acogedores, pero con mucho estilo.

Se puede usar en un suéter chocolate y combinar con un pantalón beige y abrigo camel, para un atuendo clásico. Si lo que se busca es conseguir un look más elegante, puedes optar por un pantalón chocolate, con blusa de cuello de tortuga negro y abrigo largo de ese mismo color.

Combina una falda animal print con colores neutros. ı Foto: Especial

Este tono invernal también luce si se juega con texturas, por ejemplo, una chamarra o falda de cuero chocolate, conjugado con un suéter de punto.

El Tip: El color marrón chocolate ha protagonizado las colecciones de alta costura, desde Hermès, Ferragamo hasta Schiaparelli.

En el otoño e invierno, una de las prendas clave que nunca te debe faltar es el abrigo para proteger del frío sin perder el estilo; este año, nuevamente regresan los faux fur, es decir, las texturas de peluche y el pelo sintético.

Se pueden usar abrigos completos de peluche o sólo llevar aplicaciones en el cuello, en las mangas o hasta en bolsos para sumarse a la tendencia que marcará la temporada.

El marrón chocolate será el color en tendencia; agrégalo al armario. ı Foto: Especial

Otro de los abrigos imperdibles es el de tipo capa, que ya tiene volumen arriba, así que se recomienda combinarlos con prendas más ajustadas en la parte inferior, como jeans rectos o skinny, leggings de piel o punto grueso o faldas tubo con medias térmicas.

Las capas no suelen tener mangas tradicionales, por lo que funciona mejor llevarlas con un suéter de cuello de tortuga; una camisa de manga larga ajustada. Evita las mangas muy abultadas, porque deforman la silueta del abrigo.

Los abrigos de peluche elevarán tu look. No temas usarlos. ı Foto: Especial

Una de las estéticas que dominará también la temporada es la llamada punk moderno, la cual mezcla la rebeldía del clásico con una estética pulida, actual y mucho más sofisticada.

Para crear un look inspirado en este estilo, puedes incorporar elementos del punk, como chamarras de cuero, camisas o tops con transparencias, faldas plisadas tipo colegiala y tops de red o encaje fino, que se verán espectaculares.

Para añadir el toque moderno, añade prendas elegantes como blazers, abrigos largos estructurados, suéteres finos, así como usar accesorios más sutiles, no exagerados. Además de un maquillaje elegante que no esté sobrecargado.

La moda punk vuelve, pero con una estética más elegante y sutil. ı Foto: Especial

Una vez más, el animal print hace su regreso a la moda, esta vez el estampado de serpiente es el más fuerte y se puede llevar en faldas o minivestidos, así como en guantes y botas.

En esta temporada de otoño-invierno, el calzado es importante. Las botas over the knee ya quedaron atrás, ahora está en tendencia el estilo slouchy o botas tipo pirata. Son piezas versátiles que quedan bien con pantalones, vestidos y faldas.