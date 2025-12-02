Decoración navideña, más allá del rojo y el morado

La decoración en blanco evocará a la nieve y lucirá muy elegante.

La Navidad se caracteriza, porque predominan los tonos dorados, plateados y el rojo intenso; sin embargo, las tendencias decorativas han evolucionado hacia propuestas frescas, creativas y más personales, que permiten explorar distintas paletas de color, texturas y estilos que rompen con lo convencional sin perder el espíritu festivo de la época.

Desde tonos pastel que evocan una atmósfera suave y acogedora, hasta combinaciones naturales inspiradas en el bosque o enfoques minimalistas que apuestan por la elegancia sutil son algunas de las opciones para darle un estilo propio al interiorismo de la temporada.

La decoración deja de ser un conjunto rígido de reglas y se convierte en un lienzo para experimentar e imprimir un estilo propio creando ambientes íntimos y usando piezas que aportan autenticidad.

Si quieres transformar tu hogar y sorprender con una decoración navideña original, puedes apostar por el estilo “cacao especiado”, que combina tonos marrones chocolate, beige cremoso, cobrizos suaves, terracotas, caramelo tostado, inspirados en el cacao, el café y las especias invernales, como la canela o el cardamomo.

Para la decoración navideña, opta por esferas en colores cacao, cobre, caramelo y beige. Añade adornos de madera, cerámica o tejidos naturales como yute, lino o fieltro. Sustituye el típico listón rojo por uno color café o terracota, o incluso uno aterciopelado en vino. También usa ramas secas para la ornamentación.

En cuanto a la iluminación, coloca luces cálidas, como amarillas. El aroma es clave para crear ambientes navideños, así que opta por velas o difusores con olor a cacao, a vainilla o especias dulces.

Otra tendencia para la época decembrina es el estilo Mid Winter Magic, el cual captura la esencia más pura y silenciosa del invierno profundo: la sensación de un bosque nevado, la calma de la naturaleza dormida y el brillo sutil del hielo bajo la luz. Combina colores fríos, creando ambientes serenos, místicos y ligeramente fantásticos. ¡Te encantará!

Para el árbol de Navidad usa adornos en tonos blanco mate, vidrio transparente, cristal tallado o plateado escarchado. Incorpora figuras inspiradas en la naturaleza: copos de nieve, ramas heladas y figuras de animales del bosque, como ciervos, aves invernales o zorros blancos.

Para el resto de la decoración en la casa, incluye mantas y cojines en lana o tejidos con aspecto de nieve. Te recomendamos también centros de mesa con velas blancas, esferas frosted y pequeñas ramas cubiertas de nieve artificial.

Otra forma de transformar la Navidad este año en tu hogar es eligiendo tonos pastel, además de añadir moños delicados en tonalidades rosas, así como utilizar encajes y perlas.

Asimismo, para darle un toque distinto, elegante y sofisticado, puedes agregar el tono azul marino o azul petróleo, para hacer tu decoración navideña más moderna, fresca y refinada sin perder su esencia tradicional. Esto te ayudará a equilibrar el tono rojo habitual que predomina en esta temporada decembrina.