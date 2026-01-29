Mazatlán enciende su mayor celebración con el Carnaval 2026

El puerto ya vibra distinto. Mazatlán se prepara para recibir la edición 128 del Carnaval Internacional, una de las celebraciones más emblemáticas del país y del mundo, que del 12 al 17 de febrero convertirá al malecón, al Centro Histórico y a las principales avenidas en un escenario abierto donde la cultura sinaloense se expresa con fuerza y entusiasmo bajo el lema “¡Arriba la tambora!”.

“Estamos muy contentos porque ya está a la vuelta de la esquina esta magna fiesta que representa 128 años de historia, tradición y cultura viva de todas y todos los sinaloenses”, expresó la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, al destacar que el carnaval no sólo es un evento festivo, sino un motor turístico y económico para el destino.

Los conciertos no pueden faltar en el carnaval ı Foto: Especial

El Tip: Puedes consultar a través de las redes de la Secretaría de Turismo, las opciones de hospedaje y paquetes acordes a tu presupuesto.

La funcionaria subrayó que la cartelera artística será uno de los grandes atractivos de esta edición. “Tenemos una gran programación en las diferentes coronaciones. En la del Rey de la Alegría estará Edén Muñoz; en los Juegos Florales, el homenaje a Germán Lizárraga con las Estrellas de Sinaloa, además de la Orquesta Sinfónica Sinaloense; el sábado será la coronación de la Reina del Carnaval con Yuridia y el lunes la Reina Infantil, acompañada por Lara Campos y Belinda”.

FUEGOS ARTIFICIALES son parte del espectáculo. ı Foto: Especial

A ello se suman los desfiles monumentales a lo largo de los 21 kilómetros de malecón, con más de 30 carrozas, comparsas, banda y tambora que llenarán de color y música al puerto. “Es una fiesta espectacular, increíble, donde la identidad sinaloense se transforma en celebración colectiva”, afirmó Sosa Osuna.

El carnaval se vive también en los espacios emblemáticos de la ciudad. Olas Altas y la Plazuela Machado se convertirán, día y noche, en puntos de encuentro donde la música, el baile y la gastronomía local serán protagonistas. “Es un festín permanente: restaurantes llenos, calles vivas y una atmósfera que no se detiene”, describió.

LA REINA del carnaval tendrá su coronación el sábado 14 de febrero ı Foto: Especial

En materia turística, las cifras confirman el impacto del evento. Para esta edición se espera una asistencia superior al millón cien mil personas, con proyección de alcanzar hasta 1.2 millones de visitantes. La expectativa de ocupación hotelera ronda 86%, respaldada por una oferta de 14 mil habitaciones, a las que se suman 17 hoteles en construcción que aportarán 2,317 cuartos adicionales, además de más de 11 mil espacios de hospedaje en plataformas digitales como Airbnb.

“La infraestructura turística ha crecido de forma importante y eso nos permite recibir a más visitantes con calidad y calidez”, señaló la titular de Turismo, quien confirmó una derrama económica estimada en más de 1,100 millones de pesos, cifra similar —y con posibilidad de superarse— a la registrada el año anterior.

Mazatlán enciende su mayor celebración con el Carnaval 2026 ı Foto: Especial

La gastronomía será otro de los grandes atractivos. A lo largo del malecón, el Centro Histórico y las zonas turísticas, los visitantes encontrarán una amplia oferta que va del marisco fresco a la cocina tradicional sinaloense. “La comida es parte esencial de la experiencia del carnaval; es identidad, es convivencia y es un motivo más para volver”, destacó.

En el rubro de seguridad, Sosa Osuna adelantó que se implementará un operativo especial interinstitucional, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, con la participación de Marina, Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, así como Protección Civil. “Queremos que locales y visitantes vivan esta fiesta con tranquilidad, orden y confianza”, concluyó.

EL REY DE LA ALEGRÍA estará representado por el cantante Edén Muñoz. ı Foto: Especial

Con música, tradición, gastronomía y una sólida infraestructura turística, el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 se perfila como una experiencia total. Este febrero, el puerto no sólo recibe visitantes: abre su corazón al ritmo de la tambora.

PARA DISFRUTAR

Actividades imperdibles en Mazatlán

No olvides dar un recorrido gastronómico por el corredor, para probar las delicias de la localidad.

Aprovecha las mañanas para dar un paseo en lancha a mar abierto, y escuchar a las ballenas.

Si lo tuyo son las emociones fuertes, puedes subir al Faro y lanzarte por la tirolesa a través del mar.