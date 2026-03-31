Día del taco: 5 lugares en CDMX que no te debes perder

Los tacos son parte de la identidad cultural y gastronómica de México y en cada esquina hay un lugar que guarda su propio secreto de sabor. Más que una simple comida, es un ritual cotidiano que se adapta a cualquier momento del día: después del trabajo, en una salida con amigos o incluso como antojo nocturno.

Este 31 de marzo se celebra el Día del Taco para homenajear al platillo más emblemático de la comida mexicana. Por eso, esta fecha se convierte en la excusa perfecta para redescubrir esos lugares que, más allá de la fama, construyen comunidad y tradición alrededor de una tortilla bien hecha, una buena salsa bien picosa y recetas que han pasado de generación en generación.

4 de cada 10 personas prefieren los tacos sobre otros platillos, según Research Land

En la Ciudad de México existen casi 11 mil taquerías, según cifras del 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cada uno de estos lugares tiene su propia personalidad y especialidad. No sólo destacan por su sabor, sino por ser referentes del mapa gastronómico chilango que vale la pena visitar al menos una vez.

Celebrar el Día del Taco no se trata sólo de elegir dónde alimentarse, sino de cómo vivir la experiencia: comer de pie en la calle, compartir la mesa, probar nuevas combinaciones y dejarse guiar por el antojo. En la CDMX, este platillo no sólo alimenta, también cuenta historias y forma parte del ritmo diario de la ciudad.

Aquí te dejamos algunas recomendaciones de taquerías que aparecen en la guía Michelin para redescubrir los sabores de México. ¡A disfrutar!

46 mil taquerías existen en la República Mexicana, de acuerdo con cifras del Inegi

1. El Vilsito. Esta taquería es una de las más famosas de la CDMX; se ubica en Petén 248 y Av. Universidad, Narvarte Poniente. De día es un taller mecánico y por la noche se convierte en un santuario para este platillo. Es conocida por sus tacos al pastor, pero otras de sus especialidades favoritas entre los comensales son la gringa, que destaca por su porción abundante, y la torta al pastor, la cual se ha convertido en un clásico de este lugar y de los videos virales en redes sociales.

1. EL VILSITO ı Foto: Especial

2. El Gran Abanico. Se encuentra en Gutiérrez Nájera s/n, colonia Tránsito, Cuauhtémoc. Se sirven tacos de carnitas, los más pedidos son los de maciza y los surtidos con cueritos. También los de costilla de res son los más deseados por su carne jugosa y suave. Las tradicionales aguas frescas acompañan los alimentos. Un imperdible es el postre, un delicioso flan casero. Hay que considerar que sólo aceptan efectivo.

2. EL GRAN ABANICO ı Foto: Especial

3. Los Cocuyos. Localizados en la calle de Bolívar 59, en el Centro Histórico de la CDMX desde 1980. Hay tacos de lengua, de cabeza, de tripas, así como el clásico imperdible de pas-tor, pero la especialidad y por lo que son reconocidos son los sabrosos tacos de suadero.

3. LOS COCUYOS ı Foto: Especial

4. El califa de León. Después de que recibieron la estrella Michelin, se volvieron los tacos más famosos y virales de la ciudad. Se ubican en Ribera de San Cosme 56, en la alcaldía Cuauh-témoc. Su especialidad es el taco de gaonera, con carne de res cortada en finas lonchas selladas al momento y acompañadas de un sencillo aderezo de sal y lima y tortillas de maíz frescas. La chuleta y la costilla de res son otras opciones imperdibles. Este lugar es tan famoso que hasta Dua Lipa comió ahí tras visitar México en diciembre de 2025.

4. EL CALIFA DE LEÓN ı Foto: Especial

5. Los Consentidos del Barrio. Esta taquería se encuentra en Manzanas 27-B, Tlacoquemécatl del Valle, Benito Juárez. Es famosa por su parrilla al carbón que le da un sabor distinto a la comida. La especialidad de la casa es el de carne cortada en finas rebanadas que se pasan por la parrilla antes de ser cortadas en cuadros. Pese a que el centro de atención sean las carnes, también hay tacos vegetarianos. También la salsa especial es una de las favoritas de la gente.

5. LOS CONSENTIDOS DEL BARRIO ı Foto: Especial

Mayor oferta

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