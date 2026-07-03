Sneaker Fever se contagia de la fiebre mundialista con jerseys y coleccionables

Con 13 años de historia, el Sneaker Fever ha sabido consolidarse como un referente de la cultura urbana con más de 200 marcas participantes, lanzamientos exclusivos y su capacidad para renovarse y mantenerse al frente de las tendencias.

“Quien no se adapta se muere y cada año vamos buscando cuáles son los intereses dentro de la cultura urbana para ofrecerlos a todos los visitantes”, señaló Omar Rubalcava del comité organizador en entrevista con La Razón.

No solo el Sneaker Fever, también los asistentes se han transformado a través del tiempo: “Cuando empezamos este evento, creo que la mayor parte de los asistentes tenían alrededor de 30 o 35 años. Hoy ya es un evento completamente familiar. Nos ha tocado ver gente de todas las edades, abuelitas llevando al nieto”, señaló.

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También se refirió a la respuesta popular de su oferta como la exposición más grande de moda urbana, art toys, sneakers y coleccionables, entre otras cosas. “En la cultura, el geek dejó de ser ese personaje ‘anerdzado’ y se convirtió en una persona que ya se viste bien, que le importan mucho los toys. Creo que nuestra expo está llena, hasta cierto punto, de geeks fashionistas”, precisó.

A tono con el mundial

En esta ocasión, frente a un año atípico, el Sneaker Fever se suma a la fiebre futbolera, pero sin dejar de lado eso que los ha hecho obtener un público fiel a través de los años.

El Mundial 2026 en México abrió la posibilidad de explorar dos elementos clave para los fans del deporte, así como las tendencias en moda y coleccionismo: Los jerseys alternativos y las TCG (siglas de Trading Card Game), dos áreas que no habían sido exploradas a fondo en el evento anteriormente.

Rubalcava hizo referencia al Blockcore, una tendencia en moda que ha ido a la alza este año con las playeras de selecciones de la Copa del Mundo y sus diseños no oficiales que causan furor.

“Las marcas crean jerseys. Diseñadores independientes, nacionales e internacionales hacen los llamados bootleg, un jersey que se quiere parecer a uno de un equipo muy famoso, pero cuando te das cuenta, la gráfica completamente es diferente”, explica sobre las piezas que podremos encontrar en el evento.

Sobre el coleccionismo, hizo énfasis en la tendencia de las tarjetas y estampas deportivas. “El TCG empezó por esta locura por los juegos de tipo Magic y Dungeons and Dragons, pero después se alargó hacia Pokémon y también ya incluyeron las de los equipos de fútbol, baloncesto, fútbol americano…”, contó. “Hay unas que te pueden costar 5 pesos y otras que la gente puede pagar miles de dólares por ellas”, aseguró sobre la oferta en este particular nicho.

También mencionó que aunque Panini este año no participará en la convención, no sería raro ver intercambio de estampas del álbum del mundial entre los asistentes junto con otras actividades como el torneo de videojuegos. “Este año las retas van a ser en FIFA. Te vas a poder ganar muchos premios; tanto combos de comida completos hasta ropa y calzado”, detalló.

En ese sentido, se contará con diversos conversatorios, meet & greets y otras sorpresas que incluirán la participación de estrellas del streetwear como Bobby Hundreds (fundador de The Hundreds) y diseñadores mexicanos con reconocimiento nacional e internacional, como Kiko Bárez y Miguel García, entre otros. Sneaker Fever 2026 se llevará a cabo el 4 y 5 de julio en el WTC.

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