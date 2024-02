Cultura del seguro mejora, pero tiene rezagos importantes

La cultura del seguro en México avanza, pero aún esta rezagada frente a los países de América Latina, dice Rodrigo Avendaño, CEO y socio de AARCO, una de las promotoras del sector más grandes del país.

El gasto en seguros representa 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, cuando el promedio de la región es de tres por ciento y en economías como la brasileña se encuentra por encima de cuatro por ciento, detalla a La Razón.

¿Qué es AARCO? Es una promotora de seguros y fianzas. Es decir, por medio de sus tres mil 500 agentes, la empresa opera como intermediaria para llevar los productos de las aseguradoras al consumidor final.

Es una compañía que nació hace 38 años y se ha posicionado como líder en el sector, no sólo por volumen, también por la confianza que se ha ido ganando entre agentes de seguros, socios comerciales y el cliente final.

¿Qué servicios brinda? Ofrece distintos productos de seguros que los socios comerciales de la empresa tienen para el público general. La variedad de socios con los que trabajamos nos permite ofrecer opciones de seguros en prácticamente cualquier ramo. En otras palabras, podemos satisfacer cualquier necesidad en el mercado. Por ejemplo, trabajamos con líneas personales, comerciales, de fianzas, seguros de inversión y de mercados masivos. Estamos en los ramos de pólizas de vida, autos, salud y hogar, en lo que se refiere a la línea personal, mientras que en la comercial, tenemos seguros de vida grupales, de flotillas, fianzas, salud y daños.

¿Con qué empresas trabajan? Con 25 compañías de seguros, reaseguros, afianzadoras y asistenciadoras, mismas que consideramos como socios estratégicos para la empresa. En la rama de seguros, entre nuestros socios se encuentran Axa, Chubb, AIG, Sura, Zurich, Mapfre, Ana Seguros, Quálitas y Banorte Seguros. Cuando hablamos de afianzadoras, tenemos a Sofimex, Aserta, Dorama, Chubb e Insurgentes. Como reaseguradora, tenemos a RSK Placement. Como asistenciadoras trabajamos con Grupo GR, Continental Assist y Mutuus y, como socios de pólizas para inversiones, con Skandia y Allianz.

Las pólizas de salud registran la mayor alza en el periodo. Foto: Especial

¿Cuáles son las diferencias de la empresa con una aseguradora? Es importante dejar claro que AARCO no es una aseguradora. Nosotros promovemos los servicios y ofertas de éstas a través de sus agentes. Entonces, AARCO no ofrece pólizas de manera directa al cliente final, sino que es un enlace entre los productos de las aseguradoras y el cliente final. Para las personas, una de las ventajas es que a través de un agente de AARCO tienen acceso a la oferta de las principales aseguradoras y afianzadoras del país para poder determinar cuál es la póliza más adecuada a sus necesidades, sin tener que revisar empresa por empresa.

¿La empresa atiende directamente a usuarios o lo hace de forma indirecta? Aunque no ofrecemos pólizas de manera directa, a través de nuestros agentes sí atendemos directamente al usuario final, tanto para la elección de un seguro, como para el servicio posventa y en los casos de siniestros.

¿Cuál es el panorama del seguro en el país? El 2023 fue un buen año para el sector asegurador. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al cierre del tercer trimestre del año pasado hubo un crecimiento de 9.3 por ciento en la colocación de primas respecto al mismo lapso del 2022. Mientras que la tasa anual de crecimiento acumulado fue de 5.8 por ciento frente al año previo, con lo cual se ubica por encima del promedio de 4.9 por ciento que se tuvo los cuatro años previos a la pandemia. La industria aseguradora es muy atractiva, pero no está compenetrada con cómo se maneja un seguro. En nuestro país no está muy bien vista la actividad. Mucha gente cree que las aseguradoras no pagan, cuando todos los días se liquidan más de mil 220 millones de pesos de indemnizaciones. Sí ha ido aumentando la base asegurada de los mexicanos, pero se necesitan muchas otras cosas. Por ejemplo, regulaciones gubernamentales mucho más ágiles; que las aseguradoras metan más tecnología; necesitamos más agentes en el mercado, hay cinco por cada 10 mil habitantes, que es muy poco comparado con cualquier otro país.

¿La pandemia dejó una mayor cultura del seguro? Los eventos catastróficos o impactantes suelen tener ese efecto en la sociedad. Por lo tanto, el Covid-19 también tuvo ese efecto y, sin duda, en muchas personas despertó la conciencia de la importancia de contar con un seguro para resguardar la salud y el bienestar financiero de la familia.

Pero cuando se revisa el comportamiento del sector y los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quizás sería más acertado decir que la pandemia ratificó, de una manera dramática, la importancia del seguro y, con ello, ha tenido impacto en dicha cultura. Y esto lo digo porque, en la última década, los seguros de vida individuales han aumentado 47 por ciento, es decir, desde antes de la pandemia ya se había venido cultivando esta importancia.

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer en México en materia de cultura de seguros. Por ejemplo, el gasto en seguros representa 2.4 por ciento del PIB, cuando el promedio de Latinoamérica es de tres por ciento y en economías como la brasileña se encuentra por encima de cuatro por ciento.

Además, casi 40 por ciento de los mexicanos no tiene acceso a ningún tipo de seguro de salud, ni público ni privado.

¿Cuál es el rubro que ha subido más de precio y por qué? En general, el precio de los seguros ha subido 20 por ciento, impulsado por las pólizas de autos y los gastos de salud. Sin embargo, en el caso de los seguros de autos no es que haya aumentado. Viene de una contracción muy importante de la pandemia, cuando bajó mucho para estimular su compra, porque los autos que estaban estacionados no corrían mucho riesgo. El regresar a esos clientes costó mucho trabajo, así como regresar a los precios que había antes. En 2023 se ve un crecimiento promedio de 20 por ciento, pero eso no quiere decir que esté más caro que antes, sino que apenas se está igualando.

El que ha crecido más es el de gastos médicos mayores, porque la inflación médica está mucho más elevada que la observada en la general.