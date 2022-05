Perritos fashionistas con chamarras que los hacen lucir únicos

Los perritos se han vuelto un integrante más en las familias y por ello, sus dueños buscan demostrar su amor y homenajear a sus mascotas con una prenda única que les dé un look distinguido a sus “perrihijos”.

La artista mexicana Aydée Varela creó la marca Dogue, que se especializa en personalizar chamarras de mezclilla para los perros, en las que pinta el rostro de los canes que se han convertido en “Los reyes del hogar”.

“Me encanta pensar que lo que pinto es arte que al final termina en un ser vivo que le da un valor especial… La gente entiende el amor que le tiene a su perrito y quiere que éste perdure, quiere algo especial, por ejemplo, la chamarra para homenajearlo de una manera especial”, dijo Aydée Varela en entrevista con La Razón.

La marca también cuenta con chamarras para humanos, para quienes deseen llevar en la espalda el rostro de su mascota; Aydée las elabora en dos días.

Dogue surgió como una necesidad de la artista para sobrellevar la pandemia, ya que antes, durante 12 años, trabajó en la Secretaría de Educación Pública (SEP) como revisora de los materiales educativos y fue autora nacional; asimismo, colaboró en dos editoriales privadas y en total tiene 26 libros publicados.

Sin embargo, la llegada del Covid-19 obligó a Aydée Varela a suspender sus actividades en el mundo editorial y tuvo que buscar una manera de reinventarse, inspirándose en su perrito “Tintoretto”, un Chihuahua que es adoptado y rescatado del maltrato.

“Se me ocurre crear Dogue porque me di cuenta que, aun en crisis, mi perro era mi prioridad. Le seguía comprando sus croquetas y si veía que había un moñito bonito se lo compraba. Para mí ‘Tinto’ es el rey de la casa y tiene que estar bien, entonces, ¿por qué no hago algo pensando en él? Si para mí es importante, va haber otros para los que su perrito sea igual de importante”, explicó Aydée Varela.

La artista, quien también ha expuesto su obra en recintos distinguidos como el Museo Rufino Tamayo, en el Centro de la Imagen y en la galería Ollin Yoliztli, ideó la composición de la chamarra pensando en marcas como Versace y Gucci, las cuales además de incluir imágenes también tienen tipografía.

La primera chamarra que Aydée Varela hizo fue con el rostro de “Tinto” y compartió una foto del resultado en sus redes sociales, ese momento fue clave porque a partir de ahí sería el inicio de esta marca de ropa para perros, pues la imagen causó sensación entre sus seguidores quienes también querían que sus mascotas lucieran una prenda similar. La artista recuerda que su primera venta fue un diseño para un pug.

El eslogan de la marca es “Dogue: moda real para perros reales”, pues a Aydée le gusta jugar con la idea de que son canes de la realeza, pero con ropa que pueden lucir día a día.

Para Aydée Varela, este tipo de arte la hace conectar con las personas a través de su talento.

“Sé que el artista crea desde el yo, desde el ego, pero la aspiración de todos los artistas es conectar con el otro y me encanta saber que por medio del talento que me dio Dios he podido conectar con las personas que nos identificamos con los perros”, dijo.

Las chamarras de Dogue están disponibles a través de la página de Instagram @doguebyaydeevarela, en la que contactan directamente con la artista. Los dueños de los “perrhijos” le envían a Aydée las mejores fotos de sus mascotas para que capte la esencia del can en la pintura.

“Me comparten las fotos que quieran de sus animalitos, siempre les digo que me envíen imágenes donde se muestra la esencia de su perro. Si quieren verlo natural o como si fuera un rey o reina con corona. Abajo va a ir pintada la marca o si gustan que vaya el nombre del perrito”, comentó.

La artista señaló que la chamarra incluye, una carita plasmada y el envío, si se desea incluir más rostros éstos tendrán un costo extra.