Vidanta te invita a compartir en familia vacaciones extraordinarias en sus resorts 

Para Vidanta, recibir a sus huéspedes con una sonrisa y verlos compartir experiencias inolvidables en familia, es su mayor motivación. Por ello, en cada uno de sus destinos, cuidan cada detalle para siempre ofrecer experiencias únicas que vayan más allá de las expectativas de sus huéspedes.

Durante el video que Vidanta presenta para este verano, se ven a 4 celebridades -Catherine Zeta Jones, Mark Wahlberg, Abraham Ancer y Jaime Camil- disfrutando su estancia en los resorts de Vidanta, descubriendo la calidez en el servicio, las múltiples propuestas de entretenimiento, gastronomía, actividades y lujosas amenidades.

Para Vidanta, el ver disfrutar a todos sus visitantes es el principal motivo para continuar inspirándose a seguir ofreciendo experiencias inolvidables; el legado de la compañía 100% mexicana comenzó con la felicidad de sus huéspedes y así continuará.

Vidanta, una empresa orgullosamente mexicana, que continúa revolucionando la industria turística y de entretenimmiento, inspirando generaciones de felicidad en sus resorts vacacionales, con los estándares más altos de servicio.

Apasionados por su cultura, cada resort de Vidanta enaltece al destino en que se encuentra, su legado natural, cultural y gastronómico.

Durante casi 50 años, Vidanta ha trabajado e innovado de manera detallada, con la firme creencia de que los huéspedes merecen lo mejor, brindando atención personalizada y amenidades de la más alta calidad para que todas las familias puedan crear recuerdos de felicidad que perduren por siempre.

Después de revolucionar las industrias turística y de entretenimiento por casi 50 años, Vidanta continúa creando extraordinarias experiencias y reafirmándose como una empresa 100% mexicana y máximo promotor de nuestro país como el mejor destino turístico.

Servicio

El servicio excepcional de Vidanta:

Calidez en el servicio, generando que los huéspedes de Vidanta se sientan como en casa cuando visitan alguno de sus destinos vacacionales

Calidad en el servicio, ofreciendo instalaciones de vanguardia y un equipo capacitado para ofrecer una atención amable y personalizada que supere las expectativas de todos los huéspedes

Un servicio anticipado a cada necesidad para brindar vacaciones extraordinarias.

Experiencias y amenidades de lujo

Experiencias de lujo, propuestas de entretenimiento únicas y una variada oferta gastronómica, todas, acompañadas por un extraordinario servicio incomparable.

The Estates: la propuesta de ultra lujo de Vidanta; un santuario privado que refleja la belleza de los paisajes naturales que lo rodean. The Estates ofrece instalaciones de alta gama presentadas en diferentes configuraciones que van desde una hasta cuatro habitaciones; una máxima calidad en cuanto al nivel de personalización y servicios, con la detallada atención de un mayordomo.

The Reserve Beach Club and Restaurant establece un nuevo estándar de servicio y entretenimiento para disfrutar lujosas experiencias familiares en Los Cabos. The Reserve es la primera experiencia de su tipo en Los Cabos, gracias al ambiente sofisticado y casual, y la exquisita gastronomía que permite escapar de lo tradicional y esperado. Con estilo relajado pero chic, The Reserve ofrece todo lo que se puede necesitar para disfrutar en familia o con amigos un fascinante día frente a la playa: mixología irresistible, cabañas familiares VIP privadas, DJ de música lounge, piscinas.

Entretenimiento

Vidanta ha reinventado el mundo del entretenimiento y transformado la industria de la hospitalidad, todo para crear experiencias de vacaciones extraordinarias para los huéspedes.

Para ofrecer continuamente distintas experiencias durante las vacaciones, Vidanta continúa formando relaciones con las principales marcas de entretenimiento del mundo, que aumentan el nivel de las propuestas, todo para satisfacer e ir más allá de la felicidad de sus huéspedes.

Vidanta crea experiencias únicas para las familias que vacacionan en alguno de sus destinos: desde un asombroso parque de atracciones acuáticas de lujo, el único Cirque du Soleil residente en Latinoamérica y el futuro de los parques temáticos:

Jungala Aqua Experience, un lujoso concepto de oasis acuático, que cuenta con las mejores y más entretenidas atracciones para toda la familia como el río lento más largo de Latinoamérica, una alberca única de olas, la estructura de juego interactiva más grande del mundo y los toboganes más asombrosos -con giros, distintas alturas y sorprendentes bajadas-, así como cabañas privadas, servicio de concierge, gastronomía de alta gama y amenidades exclusivas.

Cirque du Soleil JOYÀ: un espectáculo multisensorial con una oferta culinaria inmersiva, el cual narra la historia de una joven y su abuelo, quienes se embarcan en una inigualable aventura para descubrir, de la manera más emocionante, los secretos de la vida. JOYÀ, presente en Vidanta Riviera Maya, es el único show residente de Cirque du Soleil en Latinoamérica y el único en ofrecer una experiencia gastronómica en el mundo.

SkyDream Parks Góndola el primer teleférico del mundo en un resort de playa.

Los parques temáticos que abrirán en Vidanta Nuevo Nayarit-Vallarta forman parte de uno de los más ambiciosos proyectos en la historia del entretenimiento, pues está rediseñando el futuro del entretenimiento para dar vida a un universo lleno de aventuras inmersivas a través de los más innovadores parques temáticos y experienciales para todas las generaciones

Golf

Grupo Vidanta el desarrollador de campos líder en Latinoamérica.

7 retadores campos de golf a lo largo de las costas de México: 3 en Nuevo Nayarit-Vallarta, 1 en Riviera Maya, 1 en Los Cabos, 1 en Acapulco, 1 en Puerto Peñasco.

Vidanta ha trabajado con los mejores arquitectos de campos de golf, como Jack Nicklaus y Greg Norman, para el diseño y creación de su oferta golfística.

Vidanta es cada del Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA TOUR, el cual se ha celebrado en 2 ocasiones continuas y próximamente en febrero 2024.

