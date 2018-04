Estos son los estrenos de Netflix para mayo

Netflix dio a conocer los estrenos que liberará en Latinoamérica durante mayo de 2018, entre las que destacan la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt y la segunda temporada de The Toys that made us y la tercera de Bill Nye Saves the world.

Entre los estrenos destacados de películas se encuentran Ibiza, El cazador y la reina de hielo y la argentina El Ciudadano Ilustre.

Estos son todos los estrenos de Netflix programados para el mes de mayo:

Series

Unbreakable Kimmy Schmidt, Temporada 4 (Desde el 30 de mayo)

The Rain, Temporada 1 (Desde el 4 de mayo)

No necesita presentación con David Letterman: Tina Fey (4 de mayo)

Dear White People, Volumen 2 (4 de mayo)

“The Toys that made us”, Temporada 2 (25 de mayo)

Fauda, Temporada 2 (24 de mayo)

Bill Nye Saves the world, Temporada 3 (11 de mayo)

Mob Pshyco 100, Temporada 1 (22 de mayo)

Sorpresa, Temporada 1 (4 de mayo)

Versailles, Temporada 2 (16 de mayo)

Películas

En Ciertas ocasiones (1 de mayo)

Anon (4 de mayo)

El Stand de los besos (11 de mayo)

Cargo (18 de mayo)

Ibiza (25 de mayo)

No estoy loca (4 de mayo)

El Cazador y la Reina del Hielo (26 de mayo)

El Hilo Rojo (19 de mayo)

El ciudadano Ilustre (1 de mayo)

Chappie (2 de mayo)

Grandes Amigos (1 de mayo)

Perfectos Desconocidos (1 de mayo)

Documentales y especiales

Ali Wong: Hard Knock Wife (13 de mayo)

La partida final (4 de mayo)

Genio del Mal, Temporada 1 (11 de mayo)

27 Gone too soon (1 de mayo)

Kids

Kong el rey de los monos, Temporada 2 (4 de mayo)

Spirit, Cabalgando Libre, Temporada 5 (11 de mayo)

¿Quién fue? La Serie, Temporada 1 (11 de mayo)

TrollHunters, Parte 3 (25 de mayo)

Grandes Mini Poderosos, Temporadas 1 y 2 (16 de mayo)

