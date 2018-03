Estudiantes de Florida cuentan su vida a un mes del tiroteo

El último mes ha estado lleno de pesadez y angustia para los aproximadamente 3 mil estudiantes de Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, luego de los hechos ocurridos el pasado 14 de febrero.

Días grises y llenos de melancolía han venido para los estudiantes después de que 17 de sus compañeros perdieran la vida y 15 más resultaran heridos.

Para transmitir cómo ha sido este momento, nueve estudiantes de Parkland acordaron llevar diarios de su experiencia por un tiempo y darlo a conocer a una publicación en Estados Unidos.

“Sobrevivir es la parte fácil”, relata Caspen Becher, de 14 años, un estudiante de primer año que forma parte del programa Douglas JROTC. “Aprender a vivir de nuevo es la parte difícil”.

“Un día que se supone lleno de amor siempre tendrá el significado opuesto para mí”

Alyson Sheehy

estudiante Marjory Stoneman Douglas High School

Taylor Morales contó que durante los días venideros se ha sentido nervioso, sin embargo, dice que a pesar de esa situación, los hechos ocurridos lo han hecho más fuerte. “Me sentí más fuerte de lo que tuve en días. Conoces a todos los que están demostrando cuánto coraje y valentía tienen para ingresar al campus”, subrayó.

Otro de los casos es el de la joven de origen cubano herida durante el tiroteo, Emma González, quien se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos del país tras pedirle al presidente Trump un control de armas más estricto.

“Ciertamente no entendemos por qué debería ser más complicado hacer planes con amigos los fines de semana que comprar un arma automática o semiautomática. Los estudiantes hemos aprendido algo, si uno no estudia, uno falla. Y en este caso, si uno no hace nada activamente, la gente muere”, aseguró.