Estudiantes en EU dejan aulas para manifestarse masivamente por control de armas

Un mes después de que un hombre armado asesinó a 17 personas en una escuela en Florida, Estados Unidos, miles de estudiantes estadounidenses salieron a las calles a protestar con la finalidad de presionar al Congreso para que apruebe la legislación de control de armas.

Las protestas comenzaron en la zona este de la nación norteamericana, para seguir en las diferentes zonas a las 10:00 horas locales.

Además de protestar afuera de las escuelas, en Washington, estudiantes que portaban carteles se reunieron frente a la Casa Blanca y el Capitolio.

El dato

Para el sábado 24 de marzo, se espera que los estudiantes se reúnan en Washington y otras ciudades para la Marcha por nuestras vidas coordinada por Everytown para Gun Safety, un grupo respaldado por Michael Bloomberg, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York.

Se planean más paros el 20 de abril, el aniversario del tiroteo en Columbine High School en 1999.

We’re marching to show our support for students across the country who are demanding that leaders take action to end gun violence in our schools and communities. What about you? Share your story using the hashtag #IWillMarch. March with us and RSVP here: https://t.co/6qW3824ke3 pic.twitter.com/XldZ67tUsa

— March For Our Lives (@AMarch4OurLives) 12 de marzo de 2018