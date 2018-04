VIDEOS: EU, Francia y Reino Unido lanzan ataque militar conjunto en Siria

En un discurso desde la Casa Blanca, Trump dijo que Estados Unidos está preparado para presionar de manera “sostenida” a Assad hasta que dé fin a lo que Trump describió como un patrón criminal de asesinar a su propio pueblo con armas químicas.



La decisión de emprender los ataques, tomadas tras varios días de deliberaciones, representa la segunda ocasión en que Trump ordena ataques en Siria. En abril de 2017 autorizó el lanzamiento de misiles Tomahawk contra una base aérea siria en represalia por el uso de gas sarín contra civiles por parte de Assad.

Video of sirens going off in #Syria pic.twitter.com/HcfLmQOtKX

— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 de abril de 2018