EU y Norcorea acuerdan reunión en mayo… pero Trump mantiene sanciones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha decidido sostener una reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un, en el mes de mayo, es busca de una “desnuclearización”, afirmó el director de seguridad nacional surcoreano Chung Eui-yong.

En tanto, Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter que dicho encuentro es un gran avance, sin embargo, remarco que pese a la reunión, EU mantendrá las sanciones hasta que se llegue a un acuerdo.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018