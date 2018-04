Exhiben a Tatiana con un Rolex; es un regalo de mi esposo, argumenta 

Después de que esta tarde el hashtag #ElRolexDeTatiana se colocó entre los temas más comentados en Twitter, Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, contestó que el reloj es un regalo de su esposo, quien nunca ha ocupado un cargo público y que el impulso del tema provenía de ‘bots’.

El reloj tan bonito que están difundiendo los bots aquí lo traigo puesto, me lo regaló mi marido cuando nació mi segundo hijo, el jamás ha tenido un cargo público y ha trabajado toda su vida, no tengo nada que esconder. pic.twitter.com/LLpxALfzyu

Durante la tarde de este jueves decenas de tuiteros criticaron que una de las personas más cercanas a López Obrador, quien promueve un gobierno austero, sin derroches y la eliminación de privilegios a los servidores públicos, use un reloj, que según difundieron, cuesta más de 200 mil pesos.

• Viajar en avioneta privada $18,000 la hora

• El Rolex de Tatiana $251,258

• Mentirle a la gente con falsa honestidad, pregonar austeridad y no tener una pizca de moral al decirlas… No tiene precio.

Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás está MORENA pic.twitter.com/9O3IEhgh2a

— El Rey del Trolling (@king_troll87) 26 de abril de 2018