Exige Trump a México detener avance de migrantes hondureños

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra México a través de Twitter, y pidió que el país detenga el avance de migrantes hondureños rumbo a la nación estadounidense, además de que reiteró el llamado al Congreso estadounidense para endurecer las políticas migratorias.

En el tuit se refiere a los hondureños que forman parte de la caravana migrante que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

La llamada “Caravana de refugiados 2018”, cruzó desde el pasado 26 de marzo la frontera entre Guatemala y México.

El reporte fue retomado por la cadena de noticias Fox News, del que es seguidor Trump y lo que probablemente llevó al mandatario estadounidense a referirse al tema en Twitter.

El mandatario estadounidense se refiere por segundo día consecutivo a los migrantes, en donde afirma que las políticas migratorias de la nación estadounidense son débiles, y deben endurecerse.

Aquí te presentamos el video de Fox en el que se basa Trump.

.@JessicaV_CIS on migrant caravans heading to U.S.: “We don’t need to just sit back and stand by while people take advantage of our lack of a secure border.” #Tucker https://t.co/7e0O7hNmWz pic.twitter.com/peRMjgS6tt — 🇺🇸 Patriot 24/7 🇺🇸 (@TT45Pac) 3 de abril de 2018

Aquí te presentamos el video original.

Mi más sincero reconocimiento a la Policia Federal, destacamento de Matias Romero, por la ayuda humanitaria a la caravana de migrantes, quienes se encuentran de paso en esta misma ciudad de Matias Romero. pic.twitter.com/exw736Szec — DELEGACION DE GOBIERNO MATIAS ROMERO (@DeDelegacion) 1 de abril de 2018

CNN

También en un tuit de esta mañana, Trump pidió a la cadena de noticias CNN regresar a la información honesta.

Check out the fact that you can’t get a job at ratings challenged @CNN unless you state that you are totally anti-Trump? Little Jeff Zuker, whose job is in jeopardy, is not having much fun lately. They should clean up and strengthen CNN and get back to honest reporting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

dlm