Exigen a “El Bronco” dejar gobierno de Nuevo León por tramposo

“Jaime no queremos que regreses”, inicia Miguel Treviño de Hoyos un video subido a su perfil de Facebook en el que le pide a su anterior jefe, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que renuncie a la gubernatura de Nuevo León.

“Nuevo León no se merece un gobernador con fama nacional de tramposo, Jaime renuncia definitivamente y si tienes palabra convoca a elecciones, la raza manda ¿no?”, finaliza el breve video en el que Treviño cuestiona a Rodríguez Calderón, luego de que el INE rechazara su registro como candidato independiente a la presidencia de la República por la presentación de firmas falsas.

Además, Treviño de Hoyos ha utilizado sus perfiles en redes sociales para acusar a su exjefe de varios hechos como “distraerse” con el 2018 y no cumplir con su trabajo. También inició la petición “¡Que no regrese El Bronco!” en la plataforma change.org que 24 horas después de iniciada lleva 227 firmas.

Tiene razón @ManuelGzzF, @JaimeRdzNL no me hizo caso en:

1. Limpiar proceso de compras.

2. Apoyar más a Fiscal Anticorrupción.

3. En no distraerse con el 2018.

NL sufre las consecuencias de que no me hiciera caso.

— Miguel B. Treviño (@miguelbtrevino) 2 de abril de 2018