A menos de un año de haber dejado el PRD para incorporarse a Morena, partido al que dijo que iba a ayudar con rumbo a 2018, la exdelegada en Magdalena Contreras, Leticia Quezada, estaba sentada en un salón del Hotel Imperial, en el Centro de la Ciudad, a la espera del precandidato del PRI al Gobierno capitalino, Mikel Arriola.

La exsubsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México fue uno de los liderazgos que se sumó a la precampaña tricolor, junto con otros como el experredista Agustín Torres, el exclavadista Carlos Girón, que busca la alcaldía en Miguel Hidalgo, y el exdelegado en Xochimilco por el sol azteca, Miguel Ángel Cámara.

El Dato: Mikel Arriola dio a conocer ayer que en la intención del voto subió del 6 al 19 por ciento, de acuerdo con sus encuestas internas.

Ayer, el precandidato tricolor, quien destacó que a diferencia de otros partidos está sumando a personajes con trayectorias probadas, anunció la incorporación de 50 líderes sociales y políticos provenientes de partidos como Morena, el PRD y el PAN, que externaron su intención de colaborar con Arriola, quien los exhortó a dar presencia territorial a su proyecto.

Los líderes afirmaron que su incorporación a la precandidatura de Mikel Arriola es un ejercicio de libertades, pues en los partidos las cúpulas y los caudillos controlan la política. El PRI abrió las puertas sin condicionar su afiliación o militancia, explicaron.

“Somos un grupo de ciudadanos que siempre hemos servido a la gente, a la ciudadanía. Hoy en día es muy difícil encontrar un espacio en el cual se nos permita actuar únicamente en beneficio de ellos. Todo se ha convertido en una carrera y en una pelea de derechos particulares y partidistas, de nomenklaturas en cada partido, de humillaciones y hasta violencia política”, dijo Quezada, quien queda a cargo de la coordinación de alianzas y seguimiento.

“Coincidimos en muchas cosas con nuestro candidato Mikel Arriola, y estamos seguros que es la mejor opción para gobernar esta ciudad. No es ningún chapulín. Simplemente tenemos mucho entendimiento con este proyecto, y nuestra historia de trabajo de más de 25 años simplemente no se puede borrar de un plumazo porque no nos quieren en un lugar. Aquí nos han abierto las puertas y por supuesto que vamos a trabajar”.

La incorporación al proyecto que encabeza Arriola no se dio a cambio de puestos públicos, como ocurrió con otros personajes que recientemente han cambiado de proyecto político, dijo el presidente del PRI en la CDMX, Francisco Olvera, en alusión a Gabriela Cuevas, aunque sin mencionar su nombre.

Al respecto, Arriola, ubicado en el presidium entre Olvera y Quezada, destacó el valor del trabajo territorial y el carácter ciudadano de estos líderes.

“Llevamos trabajando esta idea desde hace ya varias semanas; sentarse en una mesa fue para compartir preocupaciones al rededor de la ciudad. No soy militante del PRI, soy simpatizante y me he podido identificar con este grupo de una manera muy clara: tenemos los mismos intereses. La gente está harta de los mismos perfiles de siempre”, dijo Arriola.

“Por eso es tan valiosa esta alianza, y no tenemos absolutamente nada qué esconder. Al revés, estamos profundamente orgullosos”.

Consideró que la suma de los liderazgos lanza un mensaje importante a la izquierda que por más de 20 años ha gobernado en la Ciudad de México, pues representa que la gente está harta de la manera de hacer política.

Arriola reiteró que el proyecto que encabeza comenzó muy abajo en las encuestas, sin embargo ha repuntado entre las preferencias ciudadanas para ubicarse en 19 puntos, luego de haberse ubicado en 6 en diciembre.

“Es un mensaje muy poderoso a la izquierda, hoy que está estacionada en el clientelismo, en la arrogancia, y está muy lejos de dónde tendría que estar, que es en la calle, con las personas”, comentó.

“El llamado es a trabajar con toda la fuerza. Tenemos una gran oportunidad, tanto con el precandidato Meade como con un servidor de transformar la Ciudad. Ya es tiempo de alternancia, pero alternancia de ideas. No necesariamente de aquellas ideologías o de partidos”.

Quien se va, sólo busca hueso: Barrales

Militantes del PRD que abandonan al Frente y se suman a Morena no están entendiendo que lo que hacen es fortalecer la incongruencia de aquel proyecto, porque en un proyecto las cosas son claras, y en el otro es juntarse para obtener un hueso, acusó Alejandra Barrales.

“Están en una estrategia (los dirigentes que han abandonado al partido) para administrar golpes, o intentos de golpes, de manera sistemática a los partidos que integramos esta coalición; no están entiendo que lo que hacen es fortalecer a la incongruencia, porque una cosa es sumarse para crear cosas claras, y otra es juntarse bajo la consigna que sea, con tal de tener cargos, y eso hace una enorme diferencia: juntarse por un hueso, o por un proyecto” sentenció.

Durante su reunión previa a la Inauguración de la XII Plenaria de Grupos Parlamentarios del PRD y PAN, la exlíder del sol azteca dijo que es parte del golpeteo de Morena para afectar al gobierno central y a la campaña del Frente; se vio a través de redes sociales, con el caso de la desaparición del joven Marco Antonio “S”, pues aseguró que aquel partido le dio una profundidad diferente a lo sucedió en realidad.

“Lo que se vio en las redes y en las calles fue un despliegue coordinado de Morena para darle una profundidad y un matiz diferente, aseguró.

Con información de Fernando Nava