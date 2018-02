Patricia Flores, exvocera de Felipe Calderón cuando era Presidente de México, aseguró que no dejará en el Partido Acción Nacional (PAN) aunque no quede como candidata a senadora por Durango, y enfatizó su apoyo al ahora abanderado del blanquiazul para la presidencia.

“Sin lugar a duda (me quedo). A veces se gana, a veces se pierde. Tengo muchas ganas de trabajar por mi estado, pero siempre voy a ser panista, soy del PAN. He trabajado desde niña en las luchas del PAN, fue el PAN el que me inculcaron lleno de valores y es ahí donde me voy a quedar”, dijo a La Razón.

El Dato: En octubre, la diputada panista Patricia Jiménez dijo que la exvocera presidencial busca ser candidata, “pero nadie la conoce”.

Mencionó que en caso de no quedar como contendiente, apoyará a quien “decidiera mi partido que debe ir. Yo creo que soy la mejor opción, pero claro que apoyaría. No tengo intenciones de dividir. Ya bastante tiene el país con divisiones en todos lados”.

Al ser cuestionada si es “calderonista”, respondió: “Me considero panista. Por supuesto tengo un gran respeto con el expresidente Calderón, fue mi jefe; sin embargo, no creo en las totalidades, sino en los proyectos. Ahorita está el proyecto del PAN, que encabeza Ricardo Anaya”.

Agregó que no veía ni como debilidad ni fortaleza “estar con uno u otro grupo. Yo creo en la unidad del partido y creo que por eso tenemos que trabajar”.

La panista explicó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), por medio de la Comisión Permanente, será quien designe la candidatura que busca, pues también están las panistas Claudia Hernández, Georgina Campusano y Rosario Castro.

“No hay una votación interna, los militantes no decidimos en voto interno, sino es una designación y esas designaciones se hará en la Ciudad de México”, sostuvo, luego de señalarse como la “más preparada” y quien conoce más el “estado”.

Al hablar sobre las personas que han renunciado al PAN —como Margariza Zavala, esposa de Felipe Calderón—, comentó respetar las decisiones de cada quien, pero que se debe estar con el partido en todos los momentos.

“Respeto. No viví las situaciones que ellos vivieron. El PAN tiene una gran trayectoria e historia, y que hay estar con el partido en los tiempos buenos y no tan buenos”.

Este sábado sesionará el Consejo Nacional del PAN para aprobar su lista de candidatos al Senado de la República. El punto ocho de la orden del día establece la aprobación del listado de candidatos, en donde se espera que se postule al diputado federal Marko Cortés y al expresidente del blanquiazul Gustavo Madero, así como a la exdiputada constituyente Kenia López.

“Aspirante dispone de candidaturas”

Tras la solicitud de licencia del senador panista Roberto Gil Zuarth, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, afirmó que lo que le sucede al PAN es un agravio por parte del exlíder panista.

“Las candidaturas están a disposición de lo que le conviene a Ricardo Anaya en su proyecto personal, y nada más importa. No importa que humillen a los militantes del PAN en Jalisco, en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, no importa nada; lo único que importa es que Anaya cumpla su sueño de aspirar a ser presidente de la República”, afirmó.

Todo parece un “atropello”, dijo; que un militante tan distinguido como Roberto Gil pida licencia por no encontrar espacios de participación, “cuando éstos se les abren a otros partidos, es inadmisible”.

Con información de Geovanna Herrera