Facebook suspende unas 200 aplicaciones por mal uso de datos

Facebook anunció el lunes que suspenderá cerca de 200 aplicaciones que considera podrían haber utilizado indebidamente la información de sus usuarios.

El gigante de las redes sociales publicó en su cuenta que las suspensiones fueron producto de una investigación interna de todas las aplicaciones que tenían acceso a grandes cantidades de información, antes de que Facebook cambiara sus políticas en 2014. Aquellos cambios, de acuerdo con Facebook, redujeron significativamente la cantidad de datos que las aplicaciones podían obtener de los usuarios.

App investigation we promised post-Cambridge Analytica is in full swing: thousands of apps have been investigated; around 200 suspended while we thoroughly investigate whether they did in fact misuse any Facebook data. https://t.co/Cr4E55MDedhttps://t.co/oBRRXv8bP1

— Facebook (@facebook) 14 de mayo de 2018