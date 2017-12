VIDEO: Falso tiroteo en centro comercial de EU genera pánico entre compradores navideños

Una falsa alarma de un tiroteo en el centro comercial Aventura Mall de Miami, generó pánico y angustia entre los cientos de asistentes que terminaban de hacer sus compras navideñas.

Durante la noche de este sábado, a través de Twitter, circularon varios videos de una presunta balacera en dicha plaza, por lo anterior, autoridades policiales acudieron al sitio en donde desmintieron los hechos.

“No se encontró evidencia de un tiroteo en el centro comercial. Se aconseja a todos mantenerse fuera de la zona hasta nuevo aviso. Se sigue investigando”, difundió la dependencia de Aventura vía Twitter.

#AventuraPolice has determined that a shooting DID NOT take place at Aventura Mall. The scene is secure but traffic in the area is heavy.

— Aventura Police (@aventurapolice) 24 de diciembre de 2017