La federación ha pagado en tiempo y forma los recursos extraordinarios al gobierno de Chihuahua y solamente dos pagos no fueron realizados: uno, debido a que la administración estatal proporcionó una cuenta de banco equivocada y otro más por insuficiencia presupuestaria, destacó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya.

“Existen (con el gobierno estatal) cuatro convenios: uno se pagó el 29 de diciembre; otro, nos dieron una cuenta de banco equivocada y no se pudo hacer la transferencia, apenas ayer nos dieron el número correcto, pero ya no lo podemos depositar porque son recursos del año pasado”, expresó.

El lunes el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó a la dependencia federal de frenar el pago al estado de 700 millones de pesos para sanear las finanzas del estado en represalia por la detención de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, quien es investigado por el delito de peculado agravado; esto, dijo, impidió el pago de aguinaldos y de nómina.

El secretario de Hacienda dijo que el gobierno federal “de ninguna manera” busca frenar una investigación contra la corrupción en Chihuahua, “esto no tiene nada que ver con la investigación”.

“(El tema) no tiene otro trasfondo que esto (la suficiencia presupuestaria). Yo insisto en que todos los recursos por ley se les han transferido”, destacó.

Sobre el convenio para pagar 700 millones de pesos, dijo que éste no fue pagado debido a que no hay suficiencia presupuestaria, lo cual también afectó a otros estados. Además, el gobierno de Chihuahua tiene por concepto de transferencias federales 42 mil millones de pesos, por lo que dicha suma representa solamente 1.5 por ciento de ese total.

“La cláusula dos del convenio dice que estos recursos están sujetos a suficiencia presupuestal. Los otros convenios que pudimos pagar se pagaron, éste no; hubo otros estados que tampoco se pagaron”, explicó.

González Anaya añadió que la entidad gobernada por Javier Corral “recibió recursos extraordinarios adicionales a los presupuestos durante todo el año: mil millones de pesos más en participaciones y casi mil millones de pesos más en aportaciones.

“Tuvimos una reunión la semana pasada para ver este tema. Pero quiero dejar en claro que la Secretaría de Hacienda está absolutamente comprometida con la transparencia”, señaló el funcionario.

“Este año tenemos que renovar el convenio; hemos dicho que el vehículo no puede ser parte de esto y les pedimos que nos digan que el vehículo, que es el convenio, no es controvertido de ninguna manera, y eso no es lo mismo que condicionar la investigación; lo que queremos es saber que el vehículo no es sub judice, pero como el mismo gobernador dijo que va a ir a una controversia constitucional, pues se va complicando el tema”, finalizó.

Y el Frente cierra filas con Javier Corral

Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su “más amplia solidaridad” con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ante los diferendos con el gobierno federal por el supuesto incumplimiento del convenio que fue suscrito con la Secretaría de Hacienda.

Esto, debido a las investigaciones que la Procuraduría General del Estado de Chihuahua lleva a cabo por el desvío de recursos públicos ocurridos en la administración anterior.

“La coalición Por México al Frente reprueba que el gobierno federal intente obstaculizar la lucha contra la corrupción y el esfuerzo ejemplar por combatir la impunidad que se hace desde el gobierno de Chihuahua y que, además, con ello, afecte el bienestar del pueblo de Chihuahua”, expuso en un comunicado.

Por lo anterior, añadió, “respalda en todos sus términos el planteamiento que ha formulado el gobernador Corral, y exige al respecto una rectificación inmediata por parte del gobierno de la república”, señalaron.

Con información de Jonathan Bautista