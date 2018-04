Felipe Calderón advierte que propuestas de AMLO no le convienen al país

El expresidente de México consideró que las propuestas económicas y de seguridad de AMLO no le convienen al país; defendió la política de seguridad que instauró durante su gestión

El expresidente Felipe Calderón señaló que darle amnistía a los criminales es la de otorgarle libertades. “Darle amnistía a criminales es dejarles hacer lo que quieran” al referirse a la propuesta del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

“A México no le convienen las propuestas económica y de seguridad de AMLO”

Felipe Calderón Hinojosa

ExPresidente de México

Expresó en entrevista con Carlos Loret de Mola, defendió la política de seguridad que instauró durante su gestión “la estrategia que implementé contra la violencia fue para defender a las familias de México”

Calderón Hinojosa señaló que en su gobierno se dio la tasa más baja de disminución del crimen… “combatir a los criminales no fue un error de mi Gobierno; el error fue no haberlos combatido durante años”.

Recordó que al final de su mandato el índice de aprobación fue superior al 60 por ciento y añadió que pese a las diferencias con Ricardo Anaya sigue siendo panista.

Rechazó tener un puesto en el equipo de campaña de la candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala. “Soy el esposo de la candidata… en la campaña no tengo puesto… Margarita es una mujer capaz, limpia, sensible, no tiene la hipocresía que tienen otros candidatos”

