Amparo Dávila ( Pinos, Zacatecas, México, 21 de febrero, 1928) arriba a sus 90 años con la pasión que la escolta desde niña: escribir. Los cuadernos de versos Salmos bajo la luna (1950), Meditaciones a la orilla del sueño (1954) y Perfil de soledades (1954) marcaron los inicios de una escritora esencial dentro del panorama de letras mexicanas. Sin embargo, fueron los volúmenes de cuentos Tiempo destrozado (1959), Música concreta (1964) y Árboles petrificados (1977) –Premio Villaurrutia— los que la convirtieron en una figura imprescindible.

Mundo de ofuscaciones en que lo fantástico es una realidad que brota de sueños enclavados en estaciones presididas por una lluvia perpetua de asombros y enigmas untados de azarosos prodigios. Conocida por su recurrencia a indagar en el tema de la demencia, a Dávila le abruma la convergencia entre fatalidad y muerte. Violencia en los recodos de un tiempo detenido que acosa a unos personajes marcados por infortunios (amores inciertos, alianzas enclaustradas en la perplejidad, ambición insatisfecha, ardores mutilados, representaciones siniestras, espectros…).

Los eventos que organiza el INBA, por medio de la Coordinación Nacional de Literatura, comenzaron el pasado 12 de febrero: se centran en la influencia que ha ejercido la cuentista zacatecana en las nuevas generaciones de escritores mexicanos. Jornadas que comprenden el curso de seis sesiones Amparo Dávila y la literatura fantástica, y la mesa Reflexiones sobre el cuento, integrada por jóvenes narradores a realizarse el próximo 28 de febrero en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. El público podrá ser partícipe de la lectura colectiva de cuentos de la autora que se realiza el martes 27 de febrero en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia.

Ayer, en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, se llevó a cabo el acto central por la celebración de los 90 años de la narradora con la participación de Laura Cázares, Agustín Ramos, Alejandro Toledo y la presencia de la homenajeada. La investigadora Laura Cázares hizo referencia a los aspectos técnicos de la literatura de Dávila, mientras que Toledo se detuvo en los perfiles del horror imperante en las páginas de la narradora zacatecana comparándola en algunos momentos con Franz Kafka y Francisco Tario.

Por otra parte, Agustín Ramos se detuvo en los elementos meramente fantásticos que se acercan al mundo de Cortázar. Lidia Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, le deseó un feliz cumpleaños a la homenajeada y le entregó un diploma del INBA.

“Amparo tus lectores estamos felices por tus 90 años, queremos seguir leyéndote. El INBA te entrega este reconocimiento”, dijo.

Tomó la palabra la escritora zacatecana expresando su satisfacción por este homenaje.

“La literatura es una cosa de sensibilidad no de inteligencia. Es una pasión que nació conmigo. No lo veo como un oficio sino como una vocación. La palabra ha sido mi cómplice durante toda mi vida”, concluyó la homenajeada.

La semblanza de mi muerte // Amparo Dávila

Que no muera un día nublado ni frío de invierno, y me vaya tiritando de frío y de miedo ante lo desconocido, ese mundo de sombras… No, así no. Sin rostro que camina siempre a mi lado o que me aguarda al doblar la esquina. Y ese misterio insondable que no logramos develar y que angustia y perturba la existencia. Quiero irme un día soleado de una primavera reverdecida llena de brotes y de pájaros y de flores, para buscar mi jardín del Edén, mi paraíso perdido y gozar de los frutos de la vid y de la higuera, el perfume de los cerezos y los naranjos en flor, el calor del sol que no se oculta nunca.

Fragmento de un texto inédito